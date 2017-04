Qstura ja ha format 3.800 alumnes i duplica la superfície de les seves instal·lacions

Un total de 3.800 alumnes, entre 5 i 90 anys, han passat fins al moment pels dos centres que Qstura té a la ciutat de Girona, un al Parc Científic i Tecnològic i l’altre a l’ avinguda Lluís Pericot, on s’ofereixen cursos i estudis de costura, patronatge, manualitats i disseny de moda. Aquest projecte ha crescut de manera continuada des que va néixer fa deu anys amb la voluntat d’oferir una formació integral ja des de petits, com a afició, o bé per donar sortida a una demanda del sector i a una necessitat d’oferir estudis actualitzats i de qualitat a partir de la realitat que es viu a les empreses. Des de llavors no ha parat de créixer. Ara ha duplicat les seves instal·lacions per poder formar més professionals del tèxtil amb la mirada posada en els nous reptes que té el sector: la innovació i la moda sostenible.

Les línies educatives de Qstura s'han presentat avui en un acte que s’ha dut a terme a l’Auditori Manel Xifra de l’edifici Narcís Monturiol del Parc Científic i que ha comptat amb la presència de les institucions de la ciutat, així com de professionals del sector del tèxtil i de la formació, com també de la fundadora i directora de Qstura, Sílvia Castelló. També s’ha fet una visita a les instal·lacions de l’EQP.