Salut investiga la mort d'una nena mentre esperava una ambulància a l'hospital de Blanes

El Departament de Salut investiga la mort d'una nena mentre esperava una ambulància pediàtrica a l'hospital comarcal de Blanes (Selva) per traslladar-la a l'hospital Trueta de Girona. Segons CCOO, la menor, de 8 anys, va ingressar a urgències en estat crític cap a les dues de la matinada de diumenge i dues hores després, a les quatre, van activar l'ambulància per portar-la a Girona.

El sindicat critica que l a unitat pediàtrica va trigar quatre hores en arribar a Blanes, quan ja no van poder fer res per salvar-li la vida. Fonts del SEM ressalten que van rebre l'avís a les 5.53 de la matinada i l'ambulància especialitzada –de les quals només n'hi ha dues a Catalunya- va arribar a les vuit i deu, un període de més de dues hores que el SEM assegura que compleix els estàndards de temps. El SEM assegura que, tenint en compte el nombre d'atencions anuals, dues ambulàncies pediàtriques amb seu a Barcelona són suficients per cobrir les necessitats del país.