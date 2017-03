El castell de Rocabruna, nova joia del patrimoni gironí

El projecte de consolidació d’urgència del castell de Rocabruna, a Camprodon (Ripollès), iniciat el 2006, va anar prenent volada fins a convertir-se en un veritable procés de redescoberta arqueològica d’una de les fortificacions d’època medieval més importants de Catalunya. La reconstrucció de la sala gran del recinte jussà ha proporcionat un dels conjunts materials metàl·lics més significatius dels darrers anys. La mostra Cavallers i ferrers al castell de Rocabruna, que des de dimarts es pot veure a la Casa de Cultura de Girona, mostra el procés de recuperació arquitectònica i arqueològica del monument.

Inicialment, només es preveia fer-hi una petita campanya de consolidació dels murs que sobresortien de terra. Però a mesura que es desenrunava el monument anava quedant al descobert un dels castells més importants de les comarques gironines, que, per les seves dimensions, es podria comparar perfectament amb els de Llívia o Montsoriu. Alhora, apareixia un conjunt arqueològic format per nombrosos estris i armes de ferro que permetien tenir una magnífica visió de com era la vida en un castell català de finals de l’Edat Mitjana.