La jornada tècnica per a professionals del sector porcí obre la programació de Fiporc de Riudellots

Tot i que el gruix de la programació i activitats de la quarta edició de Fiporc de Riudellots de la Selva es desenvoluparà durant tot el cap de setmana, aquest divendres ha tingut lloc la quarta jornada tècnica de Fiporc adreçada als professionals del sector porcí. La jornada s'ha dut a terme a les instal·lacions del Foodlab, on s’han realitzat dues ponències, una sobre estratègies d’innovació en la producció porcina i una sobre les oportunitats internacionals del sector porcí.

La primera de les ponències ha anat càrrec de Déborah Temple, investigadora a la facultat de veterinària de la UAB i la segona de Marc Moreno consultor de l’àrea d’estratègia internacional del sector agroalimentari d’ACCIÓ.

El cicepresident primer de la Diputació de Girona, Miquel Noguer i el secretari general d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, David Mascort, han estat els encarregats d’obrir la jornada, en què han participat una quarantena de professionals del sector porcí i també el delegat d’ACCIÓ a Girona, Ferran Rodero.

L’alcaldessa de Riudellots, Montserrat Roura i el regidor de Promoció Econòmica, Lluís Barnés s’han mostrat satisfets amb la bona acollida d’aquesta quarta jornada tècnica que ha omplert les instal·lacions del Foodlab.

Dos dies de Fiporc

La fira començarà a les 9 del matí de dissabte amb un esmorzar de forquilla de porc. A les 10 del matí hi ha prevista la inauguració oficial de la fira, amb la tradicional tallada de fuet, a càrrec del conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Josep Rull. Durant tot el cap de setmana, amb el porc com a principal protagonista, hi haurà degustacions, exposicions, presentacions, tallers i demostracions del procés de matança i elaboració d’embotits, entre d’altres activitats.

Fiporc disposa d’un àmplia zona gastronòmica de tast equipada amb taules i cadires on es podrà degustar i comprar tota mena de productes i derivats del porc. Des dels típics greixons, passant pels embotits, pernils, botifarres, carn a la brasa, pota i tripa i, fins i tot, pizzes de carn de perol i croquetes de galta de porc. Com a novetat també hi haurà, porc a l’espasa, aranya de porc a la brasa i no hi faltarà el deliciós arròs de galta de porc.

L’àrea de tast, que enguany s’ha ampliat amb la incorporació de nous expositors, compartirà protagonisme amb l’ escenari de demostracions i exhibicions del procés de matança, especejament i elaboració d’embotits a càrrec de diversos voluntaris del poble i els comentaris del popular cuiner radiofònic Pep Nogué.

Cal destacar també, que la programació inclou una àmplia oferta de tallers i activitats pels visitants, com ara el taller de cuina per aprendre a fer l’arròs de galta de porc de Fiporc, el taller d’elaboració de xocolates i el taller d’hamburgueses per als més petits.

Fiporc és impulsada per l’ Ajuntament de Riudellots de la Selva amb el suport organitzatiu de l’empresa gironina Incatis. La fira va néixer l’any 2014 amb la voluntat de consolidar-se com a fira temàtica de referència a Catalunya, posant en valor tot el que envolta el món del porc on, a Riudellots, s’ha convertit en un dels principals eixos econòmics i símbol identitari de la població.

Un total de 25.000 porcs arriben diàriament a Riudellots per ser sacrificats i transformats amb diversos productes alimentaris, on la indústria càrnia s’ha convertit en un dels principals motors de l’economia local convertint Riudellots en el segon municipi d’Europa on hi passen més porcs al dia.