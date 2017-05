Almodóvar i Netflix escalfen la inauguració de Canes

A mitjans d’octubre, Canes acull un dels festivals de televisió més importants del món, el MIPTV. Aquest any, però, sembla que s’hagin intercanviat les dates el festival de cinema i el de televisió, perquè ahir, a Canes, només es parlava de Netflix i Twin Peaks. El retorn de la sèrie de Lynch, que va ser destacat com el gran atractiu d’aquesta edició quan es va anunciar la programació, ha passat a ser l’última prioritat de la premsa en saber-se que el festival projectarà la sèrie tres dies després de l’estrena televisiva. És a dir, quan ja l’hagi vist mitja humanitat.

La irrupció de Netflix en la competició amb dues produccions pròpies, per la seva banda, va ser el més comentat de la roda de premsa del jurat que aquest any presideix un Pedro Almodóvar que es va pronunciar amb contundència sobre el tema. “Entre que vegin les meves pel·lícules a 190 països o en una pantalla gran, prefereixo la pantalla gran”, va dir el manxec. I en una declaració que portava de casa, va demanar a les plataformes digitals que assumissin “les regles del joc existents” i respectessin “les finestres d’exhibició” i les “obligacions d’inversió d’Europa”. “Per a mi seria una gran paradoxa que la Palma d’Or no es pogués veure en sales”, va rematar mentre els dos films de Netflix desapareixien del llistat de favorits.

Will Smith, al rescat de Netflix

Però no tothom es va mostrar tan reticent amb la plataforma digital. Will Smith, que també participa en el jurat d’aquesta edició, va assegurar que per a casa seva “Netflix és un benefici perquè els meus fills hi veuen coses que no veurien de cap altra manera”. Per a Smith, “Netflix és connectivitat” i li aporta “una comprensió cinematogràfica global”. Val a dir que la relació entre l’actor i el portal va més enllà de ser-ne usuari: Netflix és la productora de Bright, la seva nova pel·lícula. Smith, que va ser un dels jurats més xerraires de la roda de premsa, va explicar que es va sorprendre quan va saber que hauria de veure dues o tres pel·lícules al dia. “Crec que no veia tantes pel·lícules al dia des que tenia 14 anys”, va confessar.

El jurat, que també integren Jessica Chastain, Maren Ade i Agnès Jaoui, tindrà 11 dies per veure les 19 pel·lícules de la competició oficial i triar el guanyador de la Palma d’Or. L’únic director que ja l’ha guanyat és Michael Haneke, que ja en té dues, i que aborda la problemàtica dels refugiats a Happy end, però el favorit en les apostes de la crítica és el nord-americà Todd Haynes, el cineasta que més punts en comú té amb l’univers d’Almodóvar. El dubte és si Wonderstruck, la seva adaptació d’una novel·la juvenil de Brian Selznick, serà un film tan palmejable com l’anterior, Carol.

En la lluita per la Palma també hi podrien entrar el drama de Lynne Ramsay You were never really here, amb Joaquin Phoenix fent de torturat veterà de l’exèrcit; la nova cita de la cinefília amb el prolífic Hong Sang-soo, o The beguiled, el remake d’ El seductor que ha dirigit Sofia Coppola amb Colin Farrell en el paper que va interpretar Clint Eastwood al clàssic de Don Siegel.