Justin Bieber, Katy Perry i Miley Cyrus cantaran amb Ariana Grande a Manchester

Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus i Pharrell Williams acompanyaran Ariana Grande diumenge vinent a Manchester, on protagonitzaran un concert solidari per retre homenatge a les víctimes de l'atemptat terrorista de fa dues setmanes, en què van morir 22 persones. Sota el títol 'We love Manchester emergency fund' (Fons d'emergència Estimem Manchester), el recital recollirà fons per a les víctimes i famílies afectades per l'atemptat.

Els artistes actuaran a l' Emirates Old Trafford Cricket Ground, un dels estadis de criquet més importants del Regne Unit. Les entrades sortiran a la venda dijous. Així mateix, els responsables del concert han ofert entrades gratis a tots els seguidors que van assistir al Manchester Arena la nit de l'atemptat terrorista. "No viurem amb por ni permetrem que l'atemptat ens divideixi. No deixarem que l'odi triomfi. La nostra resposta a la violència ha de ser ajudar-nos i unir-nos", afirma Grande al comunicat en què anuncia la seva participació al concert.