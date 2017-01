Art, bellesa i espiritualitat es troben al Maldà

De vegades costa de veure la bellesa quotidiana, aquella que s’amaga darrere els elements més corrents. La companyia Parking Shakespeare, sota la direcció d’Alícia Gorina, la posarà de manifest a Déu és bellesa del 18 de gener al 12 de febrer. Lluny de ser un espectacle de caire religiós, és una reivindicació de l’espiritualitat i de l’art com a motor de recerca de la sinceritat, la bellesa i l’ètica. El Maldà es convertirà en el taller del pintor finlandès Vilho Lampi, protagonista de l’obra, el qual, a través de les seves pintures, evocarà una reflexió sobre els valors que dominen la societat occidental europea.

Vuit escenes i set actors configuren una obra altament sensorial i experimental que busca crear una atmosfera amb un contingut simbòlic latent: “En comptes de capficar-nos en si ho hem entès tot, ens hem de preguntar: ¿he sentit alguna cosa?”, proposa l’actor i director artístic de la companyia, Pep Garcia-Pascual. Déu és bellesa no és una biografia del pintor, sinó que “s’aproxima a l’art i la bellesa a través d’ell”, afegeix Gorina, que s’ha basat en el text teatral del dramaturg finlandès Kristian Smeds. Vilho Lampi, poc conegut al seu país i a nivell internacional, actua com a figura representativa de qualsevol artista i de les seves reflexions. Els seus quadres són l’eix central de l’obra i el punt de partida per a la reflexió sobre la bellesa en àmbits tan diversos com la llibertat, la fantasia, la puresa de la raça ària i la infància.

L’obra té una estructura particular, que separa les diferents temàtiques que conformen la història. Les vuit escenes representen vuit quadres de Vilho Lampi, els quals no seran visibles per a l’espectador però serviran de pretext per introduir els significats i valors associats a cada un d’ells: “Cada escena mostra una cara diferent de la humanitat”, indica l’actor Adrià Díaz. Per donar cos i veu a Lampi d’una manera clara, cada actor interpreta el pintor en una escena diferent, en la qual conviuen monòlegs, performances i molta acció escènica amb materials tan diversos com el guix, el pa, la farina o la ràfia.

L’equip ha fet una interpretació lliure de les pintures de Lampi amb la intenció de donar valor a la bellesa més quotidiana. La creació ha seguit un procés experimental tan lliure que ha permès que “fos més important el procés creatiu que el resultat”, reconeix l’actor Òscar Bosch. El resultat és una obra a cavall del drama i la comèdia que qüestiona els valors que imperen en la societat actual.

Maria Casellas, que s’ha incorporat a la companyia per a aquest muntatge, Mireia Cirera, Santi Monreal i Ricard Sadurní completen el repartiment. Parking Shakespeare va néixer el 2009 amb l’objectiu d’acostar la cultura a tothom. Impulsats per les ganes d’innovar i variar, canvien de director a cada espectacle. Als estius ofereixen una representació teatral de Shakespeare gratuïta i a l’aire lliure, i des de fa cinc anys també fan espectacles a l’hivern.