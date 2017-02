Bob Dylan publica un disc triple

El 31 de març Bob Dylan llança 'Triplicate', el primer disc d'estudi triple de la seva il·lustre carrera, que inclou trenta noves gravacions de clàssics de la música americana. 'Triplicate' torna a mostrar el talent de Dylan com a vocalista, arranjador i director musical en aquestes trenta composicions creades per alguns dels compositors més importants i aclamats de la música americana.



Cadascun dels tres discos porta un títol individual i presenta una seqüència de deu cançons que comparteixen la mateixa temàtica. Aquest nou llançament, produït per Jack Frost, és l'àlbum d'estudi número 38 de Bob Dylan i es tracta del primer amb nou material des que l'artista publiqués 'Fallen Angels' a començament del 2016.



'Triplicate' estarà disponible simultàniament en diversos formats, incloent-hi un 'digipak' de 3CD, una edició de 3LP i una edició numerada de luxe en vinil (3 LP). També està disponible a iTunes per a pre-venda i ja està disponible el primer tema en streaming a YouTube, 'I could have told you'.

Per a aquest nou llançament, Dylan i la banda que l'acompanya en les gires es van reunir en els estudis Capitol de Hollywood per gravar cançons especialment seleccionades de diversos compositors americans, com Charles Strouse i Lee Adams, Harold Arlen i Ted Koehler, Harold Hupfield i Cy Coleman i Carolyn Leigh. Els títols de cadascun dels discos són 'Til The Sun Goes Down', 'Devil Dolls' i 'Comin' Home Late'.



Els dos àlbums anteriors que l'artista va publicar amb cançons clàssiques americanes, 'Fallen Angels' (l'any passat) i 'Shadows in the Night' (2015), van tenir un gran èxit a tot el món i van rebre nominacions als Premis Grammy en la categoria millor àlbum vocal de pop tradicional.

'Fallen Angels' va debutar en el Top Ten en més de 12 països, incloent-hi Espanya, el Regne Unit, els Estats Units, Itàlia, Holanda i Àustria; al seu torn 'Shadows in the Night' va debutar en el Top Ten en disset països, entrant directament al #1 al Regne Unit, Irlanda, Suècia i Noruega.



El desembre del 2016 Bob Dylan va rebre el Premi Nobel de Literatura que atorga l'Acadèmia Sueca "per haver creat noves expressions poètiques en la gran tradició de cançons americanes." El 2012 va rebre la Medalla Presidencial de la Llibertat, l'honor civil més important dels EUA.

Va ser guardonat amb un Premi Pulitzer especial el 2008 per "el seu profund impacte en la música i la cultura dels Estats Units, marcat per composicions líriques d'extraordinària força poètica." A més, va rebre el Premi Príncep d'Astúries de les Arts el 2011 i el reconeixement com a Officier de la Legion d'honneur el 2013, el Premi Polar Music de Suècia el 2000 i Doctorats de la Universitat de St. Andrews i Princeton, entre altres nombrosos honors.