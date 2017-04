Consell de veterà signador

Rafel Nadal i Jordi Basté

“¿I si es queda gent fent cua? Això m’aterreix”

Ja fa quatre mesos que Rafel Nadal signa La senyora Stendhal (Columna) en la seva particular gira per les llibreries de Catalunya. I porta anys d’entrenament, des que el 2012 va consolidar la seva faceta d’escriptor amb el premi Josep Pla per Quan érem feliços i es va colar al cim dels més venuts de la diada. Deu ser per això que Jordi Basté, que s’estrenarà en el càrrec de signador santjordiesc amb la novel·la negra Un home cau (coescrita amb Marc Artigau a Rosa dels Vents), confessa: “Quan sigui gran, si els llibres van bé, jo vull ser com el Rafel. És un exemple. Quan presenta el llibre, l’adora, com si fos un fill, i el mostra a tots els pobles de Catalunya. És admirable”, li reconeix Basté. “S’ha de fer -defensa Nadal-. Perquè els llibreters són fantàstics i cada vegada els costa més aguantar. A més, t’ho preparen bé, tens gent, parles d’altres llibres, vas a sopar amb gent molt exigent, descobreixes què agrada i què no...”

“Entregat a la causa”

El director d’ El món a RAC1 fa esport cada dia, però ja intueix que, més que córrer, per Sant Jordi s’haurà d’obrir camí com Moisès. “Jo no em preparo -explica Nadal-: em fa pujar l’adrenalina la gent”. La cafeïna la subministren a cada parada i, un cop assegut, la seva norma no escrita és “tenir una estona per a cadascú”. Evitar les presses i les signatures impersonals. És dels que fan dedicatòries llargues i, si pot ser, espontànies, en funció del que el lector li comenta. Si no, té una frase a la recambra. “Hi ha gent que es queixa molt, i jo trobo que és un dia fantàstic i divertit”, diu Nadal. “És un dels dies més meravellosos de l’any juntament amb Reis”, coincideix Basté.

“Només pateixes quan has de canviar de parada, corrent”, reconeix Nadal. “Hi ha llocs on deus arribar tard. Com ho recuperes? -li planteja Basté-. ¿Hi ha un censor que et fa marxar i es queda gent fent cua? Això m’aterreix”, diu. Nadal li reconeix que el paper dels representants de les editorials, que els fan d’escorta i de cronòmetre, és crucial: “És que et pararan pel carrer quan vagis d’una parada a l’altra!”

Des del 2012 l’autor de La maledicció dels Palmisano diu que el seu “talismà” és un bolígraf vermell que li va regalar la seva dona. Jordi Basté, ja “entregat a la causa” de signar sense treva, també té pensat amb què ho farà. De fet, se’l treu de la butxaca i l’ensenya: és un bolígraf senzill de publicitat d’una casa d’assegurances. “En una presentació d’un llibre del José María García em va funcionar molt bé i vaig trucar a l’empresa per si me’n podien enviar, i me’n van enviar trenta. Me’n queden vint-i-cinc”. Laura Serra