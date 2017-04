Creixen un 4% les vendes de Sant Jordi

Les xifres confirmen les bones sensacions que els llibreters van tenir durant la diada de Sant Jordi 2017: la facturació va pujar un 4% i es va situar en tancar-se el cap de setmana en 21,80 milions d’euros. Això representa un milió més que l’any anterior, quan va ser de 20,96 milions d’euros, tot i que cal tenir en compte que aquest any la Cambra del Llibre de Catalunya ha decidit sumar les vendes de tot el cap de setmana; en cas que no es comptabilitzés junt, l’increment d’ingressos seria d’un 2,5% el diumenge dia 23 i d’un 1,5% el dissabte 22, segons el Gremi de Llibreters.

El Gremi calcula que es van vendre uns 1,6 milions de llibres, la mateixa xifra dels últims anys. En total, van tenir sortida fins a 52.467 títols diferents, un 15,9% més que el 2016. Les vendes es distribueixen per terços: la literatura infantil i juvenil suposa el gruix més important, un 35,31%; la ficció s’endú un 34,25% de les vendes i la no-ficció, un 30,44%.

Un ‘top 50’ molt català

Les xifres del Gremi també confirmen l’auge del llibre en català. Mentre que els hàbits de lectura indiquen que només un 26,4% dels catalans llegeixen habitualment en català, i un 71% en castellà, per Sant Jordi un 56% dels llibres venuts van ser en català (un 1,78% més que l’any passat), un 43% en castellà i un 1% en altres idiomes.Per això és interessant repassar el rànquing que aquest any el Gremi de Llibreters ha fet públic ampliat als 50 títols més venuts (mesclant gèneres i idiomes però sense sumar els llibres que tenen les dues edicions a la llista, com és el cas d’Albert Espinosa, Falcones i Zafón). Entre els deu més venuts, només hi ha dos títols en castellà; però és que entre els cinquanta més venuts només hi ha nou títols en castellà. En aquesta llista més llarga, hi apareixen llibres com Incerta glòria de Joan Sales (al lloc 24) i en canvi desapareixen tots els títols de no-ficció castellans (al capdavant dels quals La magia del orden de Marie Kondo ha desbancat la biografia de Pau Donés).

Els llibres més venuts

Nosaltres dos

Xavier Bosch

Rosa de cendra

Pilar Rahola

Quan arriba la penombra

Jaume Cabré

Patria

Fernando Aramburu

Un home cau

Jordi Basté i Marc Artigau

La senyora Stendhal

Rafel Nadal

Els vells amics

Sílvia Soler

El que et diré quan

et torni a veure

Albert Espinosa

La vida que aprenc

Carles Capdevila

Tierra de campos

David Trueba

El monarca de las sombras

Javier Cercas

El laberinto de los espíritus

Carlos Ruiz Zafón

Todo esto te daré

Dolores Redondo

Lo que te diré cuando...

Albert Espinosa

Los herederos de la tierra

Ildefonso Falcones