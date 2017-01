Enric Montefusco i Pau Vallvé actuaran al Curtcircuit

Enric Montefusco, Pau Vallvé, Joan Garriga i Les Sueques són alguns dels grups que participaran en la cinquena edició del Curtcircuit, el cicle de concerts que organitza l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC) arreu del país. La programació s’obrirà el 17 de febrer al BeGood Club de Barcelona amb Hidrogenesse i Doble Pletina i s’allargarà fins a finals d’any, tot i que no hi haurà actuacions els mesos de juliol, agost i setembre. “Seran uns quaranta concerts i hi participaran unes vint sales”, explica Carmen Zapata, gerent de l’ASACC i directora artística del Curtcircuit, un cicle que compta amb el suport de diferents administracions públiques i amb el patrocini privat d’Estrella Damm i la Fundació SGAE. “Molts d’aquests concerts no es podrien fer si no els fes el Curtcircuit”, diu Zapata sobre un cicle que s’escampa per sales com l’Apolo de Barcelona, la Jazz Cava de Vic, el Cafè del Teatre de Lleida, la Clap de Mataró, la Zero de Tarragona i Els Pagesos de Sant Feliu de Llobregat. La programació del primer trimestre inclou també concerts de Sidonie, El Niño de la Hipoteca, Nico Roig, El Petit de Cal Eril, Ray Collins’ Hot-Club i Julián Maeso.