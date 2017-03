‘Fairfly’, de La Calòrica: aquí hi ha negoci

‘Fairfly’ TEATRE TANTARANTANA 18 DE MARÇ

La Calòrica és una de les millors noves companyies independents. Ha elaborat espectacles tan reeixits com La nau dels bojos, L’editto bulgaro i El profeta, i ara proposa al Tantarantana una brillant comèdia sobre un dels conceptes socioeconòmics de moda, l’emprenedor. Quatre empleats d’una empresa catalana d’alimentació infantil veuen el futur molt negre per un ERO que l’empresa vol presentar. Què poden fer? Muntar un comitè d’empresa i redactar un manifest és una solució plausible que, no obstant, no garanteix la desitjada estabilitat laboral. Però potser hi ha una altra opció, que inclou assumir el risc i les conseqüències de tenir una empresa pròpia.

El text de Joan Yago, un dels dramaturgs més brillants del moment per com conjuga les qüestions públiques i les privades, retrata amb una certa ironia el fenomen de l’emprenedor a través d’uns personatges tan reals com entranyables. Quatre perfils d’un grup que és en si mateix una mostra del nostre món. Al voltant d’una taula a la recerca d’un futur situa una noia idealista que somia fer un món millor, un comercial preocupat pel canvi climàtic, un científic que no pren partit i una pragmàtica comptable. Yago sap com fer riure. I com gelar el riure. I com tancar aquesta petita història. La direcció d’Israel Solà, amb una trajectòria que mereix un encàrrec de les cases grans del país, és admirable, com les composicions de Vanessa Segura, Aitor Galisteo-Rocher, Xavi Francès i Queralt Casasayas.

Crec que Fairfly serà una de les millors comèdies de la temporada i crec també que si alguna productora li donés una oportunitat podria ser un fenomen com en el seu dia ho va ser El mètode Grönholm de Jordi Galceran. Sí, aquí hi ha negoci.