El Festival de Cervera vol agafar impuls en la nova etapa

Josep Maria Sauret afronta amb il·lusió i assenyada ambició l’estrena com a director artístic del Festival de Pasqua de Cervera, que celebrarà la setena edició del 6 al 16 d’abril. Mantenint la música clàssica catalana, tant pel que fa a compositors com a intèrprets, Sauret vol donar un nou impuls a “un festival que ja està consolidat” després de la feina feta per l’anterior director, Xavier Puig. “El llegat ja hi és”, diu Sauret, que entre les seves prioritats té reforçar “els lligams amb institucions del país”, com ara l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OJC), el Cor Infantil Amics de la Unió i la Polifònica de Puig-reig. Per aconseguir-ho disposa d’un pressupost similar al del 2016: 78.000 euros, dels quals la Generalitat n’aporta un 50%, i la paeria cerverina, un 25%.

Una de les novetats de Sauret és que vol “diversificar” el repertori; és a dir, “no centrar-se tant en un sol compositor”, com havia passat anteriorment. Un dels concerts més rellevants d’aquesta edició és el que oferirà l’OJC al paranimf de la Universitat de Cervera el 13 d’abril. El programa, dirigit per Alfons Reverté, inclou Homenatge a Beethoven, una simfonia que Bernat Calvó Puig va compondre el 1877 i que ha recuperat el musicòleg Jordi Piccorelli. “És una simfonia molt verdiana que farem dialogar amb el Concert per a violoncel d’Enric Morera -amb Laia Puig com a solista- i la Segona de Beethoven”, explica Sauret.

La Polifònica de Puig-reig mostrarà dos vessants el 14 d’abril. D’una banda, una part dedicada a la Nova Cançó amb els arranjaments escrits per Manel Camp per a la formació berguedana. I de l’altra, obres tradicionals i sardanes corals. “Volem arribar al màxim de gent del país, i crec que la Polifònica de Puig-reig pot cobrir aquest espai”, diu Sauret. El tercer concert al paranimf, el 15 d’abril, serà el de l’Hirundo Maris, el trio format per Arianna Savall, Petter U. Johansen i Miquel Àngel Cordero, que portaran a Cervera cants europeus del sud i del nord. “Per donar-hi un tret més català, vaig demanar-los que hi afegissin peces catalanes”, diu Sauret.

Un dels atractius del Festival de Pasqua són els concerts de proximitat. Per exemple, el de Joan Espina, Guillermo Turina i Eva del Campo. “Joan Espina ens fa conèixer unes sonates de Jaume Rosquellas que hi havia a l’arxiu comarcal de la Segarra, i completa el concert amb altres peces de violinistes a la cort dels Borbons del segle XVII”, diu Sauret.

La programació de proximitat es completa amb el recital de piano de Jordi Castellà, que interpretarà les Variacions sobre un tema de Chopin de Mompou, i el concert del Quartet Catalonia. A més, hi haurà un concert a l’orgue Tepatti de l’església de Sant Agustí amb Miquel González i la soprano Marta Mathéu.