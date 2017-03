Girona vibra amb Txarango a l’Strenes

Un mes abans d’anar al Viñarock, on presentaran el seu tercer disc després d’un any relativament sabàtic, Txarango van interpretar ahir a la tarda en primícia a Girona algunes de les primeres cançons d’ El cor de la terra, el seu nou treball. Centenars de persones que omplien el Pont de Pedra i part de la Rambla i la plaça de Catalunya van poder assaborir el breu concert -amb prou feines va durar trenta-cinc minuts- amb què la banda va inaugurar, des del terrat de l’Oficina de Turisme, la cinquena edició del festival musical Strenes.

“Esperem que les nostres noves cançons us abracin, us acompanyin i us portin a algun lloc”, va dir Alguer Miquel, cantant de Txarango, just després d’oferir per primer cop en directe Una lluna a l’aigua, la cançó de presentació del nou disc. “Vine’m a buscar, vine a robar-me l’aire. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l’aigua”, diu una lletra que no va ser gaire corejada ni ballada per un públic majoritàriament juvenil i familiar que, a l’inici de l’actuació, es va mostrar força contemplatiu.

“No veníem a Girona des que fa tres anys vam actuar-hi per Fires. Aquell dia vam aprendre que aquesta ciutat té una plaça de records”, va comentar Miquel per introduir la peça El meu poble. “Ballen nens petits, senyores i senyors”, cantava poc després sense acabar d’assolir els resultats descrits per la lletra. Tot va canviar, però, quan la banda va tocar No t’adormis. La gentada, que omplia els voltants de l’Oficina de Turisme en una tarda molt més assolellada del que es preveia, va començar a moure’s al compàs del ritme alegre i festiu proposat per Txarango. “Que avui és sempre encara, però tota la vida és ara, no t’adormis. No t’adormis”, corejaven la Berta i la Rosa, fans declarades del grup des que es va crear el 2010. “Les noves cançons que he pogut sentir també m’encanten”, afirmava en Nil.

L’entusiasme del públic es va mantenir amb Dale la vuelta al mundo, Som foc, Músic de carrer i Esperança i ja no va minvar fins al final d’un concert que es va fer molt curt. Això sí, Txarango es va acomiadar amb la versió ska de Benvinguts que solien tocar al final dels concerts.

“Ha sigut una setmana molt intensa en què hem presentat a poc a poc les noves cançons, i confiem haver-vos fet venir ganes de sentir el nou disc sencer”, va dir el cantant de la banda. Després de l’actuació amb què Sopa de Cabra va inaugurar l’Strenes del 2015 i la de Love of Lesbian el 2016, els concerts al terrat de la Rambla de Girona comencen a convertir-se en un clàssic que, salvant les distàncies, emula les actuacions dels Beatles el 30 gener del 1969 al terrat d’Apple Corps a Londres i la d’U2 el 27 de març del 1987 en una licoreria de Los Angeles.