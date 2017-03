Com serà el nou Grec? Francesc Casadesús proposa un viatge a la Mediterrània

El nou director del Festival Grec, Francesc Casadesús, ha presentat aquest dijous, quan ja fa 4 mesos que va ser escollit en un concurs públic i quan només falten 4 mesos per començar el festival, els eixos que definiran el certamen en els propers 4 anys, de 2017 a 2020. El pressupost amb què comptarà es de 3,2 milions d'euros, 250.000 euros més que l'any anterior.

Casadesús pensa en un festival amb 3 cercles geogràfics: un Grec-Montjuïc on es pugui viure la sensació de festival, amb propostes a l'amfiteatre Grec i a la plaça Margarida Xirgu; un Grec-ciutat, on es veuria la complicitat amb les sales i els projectes de ciutat i on hi hauria propostes de programació més llargues i es recolzarien algunes companyies seleccionades per acompanyar al llarg dels anys, i un Grec lligat a les fàbriques de creació que es podria allargar més enllà del mes de juliol, per observar els processos creatius (Casadesús l'anomena "el CREC": Creació Grec). Una de les propostes confirmades en sales serà l'estrena a la Sala Beckett del nou muntatge de Pau Miró, 'Un tret al cap', amb Emma Vilarasau i Mar Ulldemolins.

El director vol que el festival tingui una identitat pròpia i una identitat internacional. "Què ens pot fer singulars?", es planteja. Per això ha imaginat un Grec que sigui "una volta al món, un viatge en què a cada edició es teixirà una relació especial amb una ciutat i una idea". La relació amb certes ciutats i festivals ja estan confirmades, ja que Casadesús ja hi tenia vincles professionals. El primer any el festival tractarà de la Mediterrània i els temes que hi van lligats, com el concepte de viatge, migracions, comerç: "El primer viatge va fins a Atenes. Sí, el Grec va cap a Grècia, és obvi i no s'havia fet mai. A Atenes hi passen coses extraordinàries, hi ha un talent meravellós", diu Casadesús. La relació seria amb el Centre Cultural Onassis d'Atenes, i es convidarien artistes d'allà i l'any següent els catalans hi anirien. Entre 5 i 10 espectacles abordaran temes al voltant d'aquest eix, com 'La fiesta', d'Israel Galván, que s'estrenarà al Grec i després anirà a Avinyó, i la coproducció amb Dimitris Papaionnou, un creador de teatre visual molt potent.

El segon any es treballaria amb Singapur i el seu Festival de les Arts, que serviria per parlar del continent asiàtic, amb projectes des del Japó fins a l'Índia; el 2019 es treballaria amb el món anglosaxó, de Melbourne a Nova York, i el 2020 tocarà Sud-amèrica, amb festivals de Mèxic, Bogotà, Santiago de Xile i Buenos Aires. L'últim viatge passaria per l' Àfrica i pel postcolonialisme.

La programació internacional és on més es notarà el canvi de direcció, mentre que en les produccions locals Casadesús ha mantingut certa continuïtat per "no fer mal", ha dit. "La feina prèvia estava feta però les decisions s'han hagut de prendre", diu Casadesús, que defensarà el 100% de la seva programació. També ha afegit que alguns noms que han fet lligams amb la ciutat, com Peeping Tom, tornaran al Grec en un futur.

Casadesús vol reforçar circ i música. En música, es buscarà que tingui el mateix protagonisme que les arts escèniques i, per tant, es pensaran "projectes especials i singulars", es vol "provocar trobades insòlites" més que simples bolos de gira. Com a exemple, hi ha la trobada de Santiago Auserón i la Banda Municipal de Barcelona, que actuaran a l'amfiteatre Grec.

També hi haurà un Grec Pro, per a professionals, que substituirà l'IPAM, un espai per impulsar projectes, alguns dels quals ja poden estar estrenats.

"Una festa d'estiu"

Casadesús vol que el festival sigui "un moment únic, extraordinari", "que es recuperi la sensació de festa d'estiu". El director defensa que la potència creativa de la ciutat farà el festival únic però per ordenar els seus objectius ha marcat 4 línies estratègiques. En primer lloc, buscarà propostes artístiques excepcionals: "Hem de provocar-les, que creïn impacte, referents, imaginari". En segon lloc, vol donar suport al talent local. En tercer, pretén mantenir compromisos amb artistes a mig termini i acompanyar-los millor, per això està obert a inventar nous formats i posarà l'accent en "donar suport al talent de les dones creadores, que no estan prou presents en la programació". I finalment, la quarta línia té a veure amb la necessitat d' ampliar la base social del públic i les arts. "Treballo amb consciència de cap a qui ens adrecem, d'ampliar públics, posant especial èmfasi amb el públic jove", diu. Dos exemples concrets que seran a la programació són el 'Brundibár', fet amb nens intèrprets d'instituts de la ciutat, que serà dirigit pels Pirates Teatres, que fa 20 anys eren els nens que van protagonitzar el mateix espectacle, i la coproducció per a públic familiar de La Petita Mamaluga 'My baby is a queen'. "Hem de produir ambiciosament formats grans per a públics familiars", afirma Casadesús.

Casadesús, exdirector del Mercat de les Flors, s'ha definit com un director que decideix en diàleg: "No m'agrada fer les coses sol, vull tenir les orelles obertes al que passa". Per això ha dit que pensa en un Grec que treballi amb coproduccions, i sense "obsessió per les estrenes".

El Grec 2017 vol ser un Grec "de renovació i renovat", ha dit el tinent d'alcalde de Cultura, Jaume Collboni. El Grec és el festival "estrella, el que demana més esforços i recursos" i volem "que sigui un festival amb un ADN propi, una marca pròpia". També ha desitjat "que sigui planter de la creació de propostes artístiques", que aposti per la creació local, que sigui una pista d'enlairament per "ajudar a fer que el talent local tingui projecció internacional". Per això ha demanat "complicitat amb els sectors creatius per aplegar el millor talent local amb visió cosmopolita", perquè el nou Grec sigui capaç de "crear nous imaginaris, únics, memorables, inesborrables".