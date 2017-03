Jordi Casassas revalida la presidència al capdavant de l'Ateneu Barcelonès

Jordi Casassas ha revalidat la presidència al capdavant de l' Ateneu Barcelonès. Segons els resultats provisionals de l'escrutini, Casassas, que lidera la candidatura Ateneu@El teu, s'ha imposat amb més del 41% dels vots. La candidatura Ordre i Aventura, encapçalada per Bernat Dedéu, ha quedat en segona posició superant el 31% dels vots, mentre que la candidatura Ateneu 2021.cat, amb Genís Roca al capdavant, ha estat la menys votada amb un 26%. Els resultats definitius se sabran al llarg d'aquesta nit.

La jornada electoral ha arrencat aquest dijous a les nou del matí i ha posat punt final a les vuit del vespre. Un total de 3.164 socis estaven cridats a les urnes. D'aquests, han votat 1.317, que suposen un 41,6% del total de socis amb dret a vot. Els vots presencials han estat 1.290, mentre que 27 han arribat per correu. Això suposa, segons l'Ateneu, una reducció del 90% del vot per correu respecte les eleccions anteriors. L'entitat també ha dit que la participació d'aquests comicis ha estat un 5% superior a la de les eleccions anteriors, celebrades el 2014.

La candidatura de Casassas estava formada per noms com l'exdiputada Gemma Calvet, l’escriptor Jordi Coca i l’artista Ramon Mir. Entre els punts del programa hi ha la promesa d'ampliar la biblioteca de l'Ateneu i d'impulsar l'activitat de les seccions. Per la seva banda, Dedéu es presentava acompanyat de l’escriptor i periodista Enric Vila, la periodista i filòsofa Anna Punsoda i el periodista i escriptor Joan Safont, entre d'altres. Ordre i Aventura volia rejovenir l'entitat cultural i repensar la seva programació. Finalment, la candidatura de Genís Roca comptava amb el gestor cultural Pep Montes, l’economista i excandidat Josep Maria Carreras i l’arquitecta Beth Galí, entre d'altres, i volia potenciar l'activitat de l'Ateneu per dotar-la de més rellevància.