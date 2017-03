Jordi Savall, distingit amb el primer Guardó Pau Casals

El Govern ha aprovat aquest dimarts concedir el primer Guardó Pau Casals al músic Jordi Savall (Igualada, 1941) per la seva excel·lència en l’àmbit de la música antiga i per la seva contribució decisiva a la projecció internacional de la cultura catalana.

La distinció constata la dilatada trajectòria professional de Jordi Savall, reconeguda internacionalment des de fa dècades. El Guardó Pau Casals pretén, d’una banda, distingir personalitats rellevants que hagin contribuït decisivament a la projecció exterior de la cultura catalana i, de l'altra, atorgar-los l'honor d'exercir durant dos anys naturals, de manera altruista, tasques específiques de representació, promoció i projecció de la cultura catalana arreu del món sota la denominació de legat d'honor de la cultura catalana.

Per a la concessió del premi també s’ha tingut present l’intens treball i la tasca pedagògica del mestre Savall en l’àmbit de la cultura de la pau i de la defensa de la música com a fonament del diàleg intercultural.

Amb l'acceptació del guardó, Jordi Savall assumeix l’encàrrec de fer, durant aquest any i el 2018, amb el títol honorífic de legat d'honor de la cultura catalana, tasques específiques de representació, difusió i projecció de la cultura catalana arreu del món, tant en el marc de les seves activitats professionals com en tots aquells esdeveniments o actes culturals als quals pugui assistir a petició de la Generalitat.



Concedit cada dos anys, a títol vitalici i sense retribució

El Guardó Pau Casals, que es va crear el mes desembre passat, s’atorgarà amb periodicitat biennal i es concedeix a títol vitalici i honorífic, sense cap tipus de retribució. La relació de les persones candidates s'elabora i s’avalua amb la participació de la Fundació Pau Casals.

Segons el Govern, la decisió de crear aquesta nova distinció s'emmarca en l'impuls d'avançar cap a "un model cultural compartit per tots els agents implicats, eficient i competitiu, que faci possible posicionar Catalunya a l'avantguarda de les polítiques culturals del món i desplegar i enfortir la realitat cultural catalana per situar el model del país com a referent i marca internacional".

L'elecció de Pau Casals per donar nom al guardó va respondre al fet que va ser un dels millors violoncel·listes del segle XX i és reconegut com un dels millors intèrprets i directors d'orquestra del seu temps en l’escena internacional. També va actuar com a ambaixador de Catalunya i de la cultura catalana, per la qual cosa la seva figura transcendeix la dimensió de l’artista individual i constitueix un símbol emblemàtic de la petja que la cultura catalana deixa al món.