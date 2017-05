L'accidentada projecció d''Okja', camp de batalla de la guerra entre Netflix i Canes

Al Festival de Canes no és infreqüent sentir xiulets o aplaudiments quan apareix el logo d'un productor en pantalla. Fins i tot xiulets i aplaudiments simultanis, competint els uns amb els altres, com sempre que apareix el logo de Harvey Weinstein. Però el que no és normal és el guirigall que va esclatar ahir quan les lletres de Netflix es van materialitzar en la pantalla a l'inici del nou film de Bong Jon-hoo, 'Okja'. La guerra entre el festival i la plataforma s'ha escampat i tothom a Canes, des del president del jurat a la premsa acreditada, sembla obligat a posicionar-se a favor o en contra. I si fem cas al soroll que van fer ahir partidaris i detractors, de moment va guanyant el festival.

Netflix remou els fonaments del cinema

Per afegir més llenya al foc, els primers minuts del film van estar acompanyats d'una xiulada monumental que ja no tenia res a veure amb Netflix, sinó amb el format incorrecte de la projecció. Una circumstància excepcional, que Canes no és Sitges i els aquí els incidents d'aquest tipus són extremadament infreqüents, tant que el festival va emetre un comunicat disculpant-se. Amb tot l'enrenou, era fàcil que 'Okja' passés desapercebuda i seria una pena. En la seva primera incursió en el gènere infantil, el director de 'Snowpiercer' i 'The host' elabora un meritori discurs ecològic i anticapitalista a través de la història d'una nena i el seu millor amic, un porc gegantí creat amb enginyeria genètica que, després de viure 10 anys amb la nena i el seu avi a les muntanyes de Corea, és reclamat per la corporació alimentària que el va dissenyar.

540x306 Fotograma d''Okja' Fotograma d''Okja'

La sensacional primera mitja hora del film, que mostra la convivència de la nena i el porc –magnífica creació digital– amb el seu entorn, recorda al cinema de Miyazaki en el seu retratat harmoniós de la naturalesa i els éssers que l'habiten. La resta del film està consagrat a restaurar aquest paradís perdut, de vegades amb gràcia i enginy –una escorredissa del porc en uns grans magatzems que sembla una cursa de bous, el rescat de l'animal a càrrec d'un entranyable grup d'ecoterroristes liderats per Paul Dano– i de vegades amb excés d'histrionisme (Jake Gyllenhaal està massa passat de voltes com a presentador televisiu) i un sentimentalisme que desborda Bong Joon-ho.

Tilda Swinton surt en defensa de Netflix

Si en la roda de premsa del jurat Will Smith va defensar Netflix de les crítiques expressades pel president, Pedro Almodóvar, que qualificava de “gran paradoxa” que la Palma d'Or no es pogués veure després en cinemes, en la presentació d''Okja' ha sigut Tilda Swinton qui ha sortit al rescat de la plataforma. “Siguem honestos –ha dit–. Al Festival de Canes hi ha centenars de pel·lícules interessants que després la gent no veu al cinema. I gràcies a Netflix, Bong Joon-ho ha pogut fer realitat la seva visió artística”.

540x306 Bong Joon-ho i Tilda Swinton, director i actriu del film 'Okja' Bong Joon-ho i Tilda Swinton, director i actriu del film 'Okja'

El cineasta coreà, per la seva banda, s'ha mostrat encantat de col·laborar amb Netflix. “Em van donar un pressupost considerable i una gran llibertat, no he sentit cap mena de pressió”, ha assegurat, a més de revelar que en les negociacions amb Netflix van acordar que la pel·lícula sí s'estrenaria en sales a Corea del Sud i d'altres països. “Netflix té les seves regles però també saben ser flexibles i jo els estic agraït”, ha dit. I pel que fa a Pedro Almodóvar, el president del jurat que sembla decidit a no premiar la seva pel·lícula, Bong Joon-ho no ha tingut més que paraules amables. “ Admiro molt Almodóvar, simplement que vegi la pel·lícula em fa feliç, pot dir el que vulgui”.

Swinton, que en el passat va formar part del jurat de Canes, també ha respectat la posició del manxec. “És important que el president d'un jurat se senti lliure de fer qualsevol declaració”, ha dit, assenyalant que l'equip d'Okja no ha vingut a Canes “a guanyar premis, sinó a mostrar la pel·lícula”. “Però si voleu saber el que penso de tot plegat, jo crec que, com passa en d'altres àmbits, hi hauria d'haver lloc per tothom”, ha afegit. Unes paraules que segurament hauria firmat Ted Sarandos, cap de continguts de Netflix, que en l'últim moment va cancel·la la seva assistència a la roda de premsa, potser per no afegir més llenya a un foc que ja crema prou en aquest festival.