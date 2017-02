El Liceu vol que els mecenes siguin “un pal de paller” del teatre

Remar a favor del calendari és el que fa el Liceu. El vintè aniversari de la reobertura del teatre, que se celebrarà el 2019, va ser declarat pel govern espanyol esdeveniment d’excepcional interès públic, tal com es recollia en els pressupostos generals de l’Estat del 2016. Això permet uns beneficis fiscals extraordinaris per als mecenes que col·laborin amb el Liceu. La direcció del teatre aprofita la conjuntura per desenvolupar un nou pla de mecenatge per al període 2016-2019, que artísticament tindrà com a moment culminant el 7 d’octubre del 2019 amb la representació de l’òpera Turandot dirigida per Franc Aleu, el mateix títol que va inaugurar la reobertura del Liceu el 1999, aleshores en una producció dirigida per Núria Espert que també es va veure el 2009.

El canvi en la fiscalitat permet que els mecenes, tant empreses com persones físiques, obtinguin un increment de cinc punts percentuals en les deduccions establertes en l’impost de societats i en l’IRPF. A més, els mecenes que donin un suport explícit a activitats relacionaamb el 20è aniversari podran recuperar fins a un 90% de la donació a través de publicitat i promoció. “El repte d’aquesta exempció fiscal és atraure i consolidar els mecenes”, explica el director general del teatre de la Rambla, Roger Guasch. L’horitzó que es planteja és arribar a l’aportació en concepte de mecenatge que va tenir el Liceu en la temporada 2006-2007, que va ser “pràcticament de 7,3 milions d’euros, en un moment d’efervescència econòmica i de màxima assistència, amb 25.000 abonats”. En la temporada 2015-2016, i dins d’un pressupost total de 43 milions d’euros, el mecenatge va arribar als 6 milions, una xifra similar a la del 2008-2009, a l’inici de la crisi. Val a dir que aleshores el pressupost del Liceu es va tancar amb uns ingressos de 55,6 milions, 13 milions més que el 2015-2016. “Hem de ser ambiciosos, però també realistes amb la realitat econòmica que ens envolta en l’actualitat -diu Guasch-. Un dels objectius és tornar als nivells d’abans de la crisi, i arribar als 7,5 milions de forma consolidada”.

Incentivar noves adhesions

Com recorda Guasch, “les aportacions fetes en aquest període 2016-2019 s’han de gastar en el mateix període”. Tanmateix, el propòsit no és aconseguir una injecció puntual de diners que desapareixeria després del 2019, ni només fidelitzar els mecenes actuals, sinó “incentivar noves adhesions”. En la nova etapa, els mecenes han de ser “un pal de paller”, diu Guasch, i tindran “un paper molt rellevant per excel·lir en responsabilitat social, talent artístic i nous reptes en el camp de la innovació i la digitalització”. Conscient que l’aportació de les administracions públiques no podrà enfilar el pressupost total als números precrisi, el Liceu dedicarà esforços a aconseguir ingressos del sector privat.

Segons el president de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, Salvador Alemany, la importància del tractament fiscal és “imprescindible” i cal que “el sector i les administracions en siguin conscients, però la inversió en patrocini ha de basar-se en el convenciment que el patrocini és rendible”. Les paraules d’Alemany s’adiuen amb el que va explicar a l’ARA el novembre del 2016 poc després d’assumir la presidència de la fundació. Preguntat sobre per què un mecenes ha de contribuir al Liceu, Alemany va dir: “A banda que li agradi l’òpera i que senti la responsabilitat social de defensar una institució de prestigi per a la ciutat i el país, que això és una certa condició necessària, la condició suficient és que com a empresari li convé. Vincular la seva imatge de marca amb el Liceu i treballar pel seu prestigi li està donant prestigi i el situa en un pla que li permetrà fer més negoci”.

Aquest missatge és el que va transmetre ahir al vespre en un acte celebrat al Liceu que va aplegar un miler d’empresaris d’arreu de l’Estat, a més de representats polítics com la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; el secretari d’estat de Relacions amb les Corts, José Luis Ayllón; el conseller de Cultura, Santi Vila; el tinent d’alcaldia d’Empresa, Cultura i Innovació, Jaume Collboni, i el diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, Juanjo Puigcorbé. “L’actual patrocini de les empreses no pot veure’s com una despesa a fons perdut. Rep el retorn en associar-se als valors i el prestigi del Liceu”, va insistir Alemany.

Durant l’acte, presentat pels periodistes Ramon Pellicer i Cristina Puig, es van definir els tres eixos al voltant dels quals es desenvoluparà la celebració de la reobertura del Liceu. En l’eix artístic, a més de Turandot, es posarà “un èmfasi especial per consolidar-se com a teatre de grans veus”, amb la programació de Jonas Kaufmann, Iréne Theorin, Gregory Kunde i Plácido Domingo, entre d’altres. També es potenciarà el projecte social, tal com va anunciar Guasch fa unes setmanes. I en l’eix de la innovació es tirarà endavant la digitalització de l’arxiu del teatre, s’implantarà de manera definitiva l’streaming i s’impulsarà l’aplicació de noves tecnologies.