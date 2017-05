Maite Alberdi guanya el premi DocsBarcelona amb una història sobre persones amb síndrome de Down

Maite Alberdi ha guanyat per segona vegada –la cineasta xilena també va ser premiada el 2015 per 'La once'– el premi DocsBarcelona TV3 a la millor pel·lícula amb 'Los niños', un film "ple de sentit de l'humor" que explica la història de l'Anita, la Rita, el Ricardo i l'Andrés, que van a la mateixa escola per a persones amb síndrome de Down. El jurat considera que el film "d'una manera molt delicada, observa, amb amor i respecte pels personatges principals, problemes de la vida diària i circumstàncies socials complexes d'una comunitat molt especial". "La directora crea, amb un humor molt ben equilibrat, una narrativa irresistible que ens confronta amb els assumptes més personals d'uns personatges descrits amb elegància, gràcia i poesia cinematogràfica".

El públic ha reconegut 'Jericó, el infinito vuelo de los días', de Catalina Mesa, una col·lecció de retrats de vuit dones d'aquest pintoresc poble del nord-est de Colòmbia. El premi Nou Talent ha reconegut el debut de Feras Fayyad, director de 'Last men in Aleppo', per "mostrar els efectes de la guerra d'una manera mai vista fins ara, dura i emotiva, amb una proximitat insòlita que ens endinsa a la crua realitat del conflicte a través de la vida diària de la població civil". Reconegut i guardonat pel seu treball sobre la transformació política al món àrab, Fayyad també es va endur el Gran Premi del Jurat del Festival de Sundance del mes de març. 'Al otro lado del muro', que retrata la lluita de dos adolescents hondurenys sense pares ni papers, de Pau Ortiz, ha rebut el premi Latitud. Audrius Stonys i Pawel Lozinki s'han endut 'ex aequo' el premi What the Doc?

Aquest any el DocsBarcelona ha doblat la durada del certamen, ha projectat 94 produccions i ha tingut 16.000 espectadors, un 50% més que en l'anterior edició (10.714).