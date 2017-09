Més de 640 escriptors firmen un manifest a favor del referèndum

Un grup d'escriptors ha fet públic aquest dijous un manifest a favor del referèndum. A través del text, prop de 650 autors expliquen que la crida feta des del govern de Catalunya per expressar-se mitjançant un referèndum els interpel·la i critiquen la resposta del govern espanyol i la macrooperació policial duta a terme els darrers dies. "La seva resposta -hiperbòlica, entotsolada, d'un hiperlegalisme histriònic, d'un supremacisme arnat- va començar per fer impossible el debat polític serè. I ara ja atemptat sense escrúpols contra la llibertat d'expressió i altres drets fonamentals", afirmen.

Els escriptors condemnen els escorcolls a impremtes i a mitjans de comunicació, les prohibicions d'actes públics i "que s'intimidi els qui treballen perquè tots els ciutadans puguem decidir el nostre futur col·lectiu". Per això, els autors fan una crida a participar al referèndum. "Que cadascú voti el que vugui. Però que no hi falti. Ens hi juguem també la llibertat d'expressió, la dignitat de ser ciutadans de ple dret", escriuen.

Entre els signants hi ha autors com Manuel Baixauli, Sergi Belbel, Joan Daniel Bezsonoff, Lluís-Anton Baulenas, Blanca Busquets, Jordi Coca, Maite Carranza, Feliu Formosa, Julià de Jòdar, Enric Larreula, Quim Monzó, Bel Olid, Perejaume, Núria Perpinyà, Anna Ballbona, Gemma Ruiz, Sebastià Alzamora i Sílvia Soler. També s'hi han afegit professionals del món del llibre i càrrecs institucionals, com la presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), Laura Borràs. A més, s'hi ha adherit l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, el Gremi de Llibreters de Catalunya i les editorials Ara Llibres, Edicions del Bullent, Edicions Saldonar, Editorial Fonoll i Eumo Editorial.