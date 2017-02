Mira el tràiler de la pel·lícula 'Incerta glòria'

Una de les pel·lícules en català més esperades de l'any, l'adaptació cinematogràfica d''Incerta glòria' de Joan Sales que ha dirigir Agustí Villaronga, arribarà als cinemes catalans el 17 de març. La productora, Massa d'Or, n'ha fet públic el tràiler. Aquí ja s'hi pot veure com la figura de la Carlana (Núria Prims) tindrà un paper predominant en el film, com a personatge que va saber trampejar les relacions amb els dos bàndols de la Guerra Civil –que convivien al front d'Aragó– per poder sobreviure.

‘Incerta glòria’ a la zona zero: una visita al rodatgeL'obra se centra precisament en el front de l'Aragó, el 1937. En Lluís (Marcel Borràs), un jove oficial republicà, és destinat a un lloc temporalment inactiu. Allà coneix l'enigmàtica Carlana, la senyora d'un poble, una vídua de la qual s'enamora. Al front també hi ha el millor amic del Lluís, el Soleràs (Oriol Pla), un oficial degradat i una ànima lliure, que ajuda la dona i el fill d'en Lluís a Barcelona. Quan la Trini (Bruna Cusí) anirà a passar el Nadal a l'Aragó es descobrirà la traïció i els estralls de la guerra faran els seus efectes.

La pel·lícula està dirigida per Agustí Villaronga que compta amb l’equip que va produir l’últim èxit del cinema català, 'Pa negre'. Els protagonistes de la pel·lícula són Marcel Borràs, Núria Prims, Oriol Pla i Bruna Cusí i compta amb la col·laboració especial de Luisa Gavasa, Terele Pávez, Fernando Esteso i Juan Diego.