Mor Pere Godall, un dels últims supervivents de la Lleva del Biberó

Pere Godall, supervivent de la Lleva del Biberó, ha mort als 96 anys. Godall va ser president de l'Associació Lleva del Biberó 41. Nascut a Tarragona, el van enviar a l'Ebre amb 17 anys. En una entrevista que li va fer l'ARA fa quatre anys es descrivia a si mateix com a "pacifista, músic i exdirectiu de banca".

"La guerra no és com en les pel·lícules. Hi ha sarna, passes molta set, no pots amagar-te, et mulles, quan la manta queda xopa pesa deu quilos, et refugies en un paller i surts ple de polls. El pitjor era creuar les esplanades. Tot era un infern: les paves ens sobrevolaven a les sis del matí, després arribaven les metralladores, més tard bombes i més bombes, i al final els canons. I nosaltres, amb quatre fusells, no podíem fer res", explicava Godall a l'entrevista. Quan tenia por deia que tocava un piano imaginari a terra. I recordava els crits d'un jove soldat a qui van afusellar: "Mama, jo tenia por! Mama, jo tenia por". Durant els bombardejos de 1937, a Tarragona, van morir el seu pare, la seva padrina, la seva tieta, i la seva cosina.

Quan va acabar la guerra, va guanyar les oposicions per ocupar una plaça d'auxiliar administratiu al Banc Espanyol de Crèdit a Tarragona, on va treballar fins la jubilaició. De l'any 1947 al 1962, va ser director musical de Ràdio Tarragona i també va exercir de professor de música i compositor. La música era la seva passió. Godall també va col·laborar amb el documental 'Tarragona sota les bombes' (1937-1939) que va produir l'Arxiu Municipal de Tarragona.

La néta de Godall, Fàtima Pizà Godall, va escriure les memòries del seu avi: 'Una vida per recordar. Memòries de Pere Godall', que es va publicar el 2014.