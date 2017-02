Mor l'autor de manga Jiro Taniguchi als 69 anys

260x366 L'autor de manga Jiro Taniguchi / Wikipèdia L'autor de manga Jiro Taniguchi / Wikipèdia

Jiro Taniguchi, un dels autors més cèlebres del manga japonès, ha mort aquest dissabte als 69 anys, segons informen diversos mitjans japonesos. Obres com 'Barri llunyà' i 'El almanaque de mi padre' el van convertir en un dels noms imprescindibles del manga contemporani i un dels més destacats del manga adult. El seu estil narratiu, seré i sense estridències, podia recordar al del cineasta Yasujiro Ozu, però la depuració i realisme del seu traç també evocava el còmic francobelga. De fet, Taniguchi era considerat l'autor japonès més europeu, porta d'entrada en el manga de molts lectors adults a Occident.

Nascut a Tottori, Taniguchi va debutar amb la sèrie 'Kareta Heya' el 1970 a la revista 'Young comic'. Més endavant arribarien obres com 'La época de Botchan' i la seva primera obra mestra, 'Barri llunyà', que a través d'un recurs fantàstic –el retrocés en el temps d'un home a la seva època adolescent– plantejava un emotiu retrobament del protagonista amb les seves arrels familiars. La distància emocional entre pares i fills era també el gran tema d''El almanaque de mi padre', on el protagonista rememora al llarg de la vetlla del seu pare els esdeveniments que els van allunyar.

Altres obres importants de Taniguchi són el deliciós 'Paseos de un gourmet solitario', centrat en els àpats d'un venedor per diferents restaurants i el recent 'Crónicas de la era glacial', que s'allunya del seu costumisme habitual per transitar pel gènere fantàstic. Taniguchi és un dels autors de manga més publicats a l'estat espanyol, sobretot per l'editorial Ponent Mon, però també a Astiberri i Planeta.