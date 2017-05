Mor el polipoeta Rafael Metlikovez

260x366 Rafael Metlikovez / Sala Beckett Rafael Metlikovez / Sala Beckett

El poeta, escriptor i psicòleg Rafael Metlikovez (Canovelles 1964) ha mort aquest dijous als 53 anys. Metlikovez formava part del grup de polipoesia Accidents Polipoètics juntament amb Xavier Theros, que ha confirmat la mort en una piulada a Twiiter. Considerats un dels exemples de la poesia contemporània moderna, als seus espectacles combinaven la poesia, la 'performance' i l'humor. Metlikovez era terapeuta familiar i psicòleg de formació.

Tot i això, a banda de la poesia, va fer diverses incursions en el camp de la dramatúrgia. Metlikovez és autor de dos espectacles de titelles, 'De tant que t'estimo' i 'El despertar de les passions', que va portar a escena la marionetista Mariona Masgrau al Teatre Malic i a la sala Beckett. T ambé va escriure i interpretar els espectacles-conferència 'Los planes nunca salen' i 'Circonferencia'. Així mateix, va ser coguionista del documental 'Pelayo 36 o la logica del anthropos', dirigit per Facundo Beraudi i estrenat el 2003. En el camp de la dansa, va escriure els textos del muntatge 'Bésame el cactus' que la companyia Sol Picó va escenificar el 2001.

L'artista era conegut, sobretot, per la seva tasca com a part d'Accidents Polipoètics, amb el qual va impulsar espectacles com 'Polipoesía Urbana del Pueblo' (1991) i 'Más triste es robar' (1997). Un dels seus muntatges més recents va ser 'Baby bum', que reflexionava sobre els efectes de la crisi a la vida dels 'boomers' i que van representar el 2013 a La Seca Espai Brossa. Metlikovez era col·laborador de la secció d'esports d''El País', on escrivia la columna 'En un Periquete'. Abans havia format part del programa d'humor 'L'orella irònica' de Catalunya Ràdio.