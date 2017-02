La Mostra d’Igualada furga en els tabús del teatre familiar

No hi ha d’haver tabús per als menors d’edat, ni tampoc temes prohibits, sempre que estiguin ben explicats. Amb aquesta màxima, la 28a edició de la Mostra d’Igualada, que se celebrarà del 30 de març al 2 d’abril, s’atrevirà a posar el focus en emocions i temàtiques complexes que rarament s’aborden des del teatre infantil i juvenil: la resiliència, la pèrdua, el bullying, el culte al cos, les guerres... Sempre des d’un llenguatge adequat per a un públic jove “intel·ligent i contemporani”, defensa Pep Farrés (Farrés Brothers), director per tercer any de la principal fira de teatre infantil i juvenil del país. L’espectacle inaugural en serà un exemple: El buit, una obra sense text i per a tots els públics, dirigit per Sergi Orts i basat en un llibre de l’escriptora i il·lustradora Anna Llenas, que parla de la Júlia, una nena que té un gran forat i no sap com omplir-lo. Escènicament també serà un repte, perquè combinarà la dansa i el circ aeri de les companyies Estampades i Impàs.

La Mostra d’Igualada manté el llistó de les 51 companyies convidades amb 102 representacions en quatre dies. La majoria són catalanes (38), n’hi ha 11 de la resta de l’estat espanyol i dues d’internacionals. Per això es considera el mercat estratègic del teatre familiar, l’espai que genera més contractació per a un sector clau de la indústria i que va dirigit sobretot a programadors catalans. Esclar que l’objectiu és fer-la atractiva també per a programadors internacionals i d’Espanya, que “hauria de ser un mercat natural”, admet Farrés. A hores d’ara ja hi ha més de 500 professionals acreditats.

Un ampli ventall d’estils

Amb un pressupost de 305.000 euros, majoritàriament aportat a parts iguals per la Generalitat i l’Ajuntament, la Mostra manté l’organització en quatre itineraris per edats. Pep Farrés segueix insistint a programar per a la franja més difícil, la de joves de 12 a 18 anys, una etapa que habitualment és la d’abandonament del teatre. Aquest any, a més de destinar l’espai de L’Escorxador als adolescents, hi haurà activitats paral·leles autogestionades per un grup de joves. S’hi faran obres com #1000 likes,sobre el perill de les xarxes; Limbo, que aborda el canvi de gènere, o Cospress, teatre físic sobre l’obsessió per l’aspecte físic.

Per als petits de 3 a 6 anys sobretot pensen a oferir varietat d’estils i estètiques: els titelles de Teatre Nu, l’animació de Xiula, el clown de la Superbleda i Marcel Gros, el teatre musical d’El Replà, o l’estrena del teatre dansa de les andaluses LaSal. L’itinerari per als de 6 a 12 anys inclou el multidisciplinari i visual Bianco, el compromès Maravilla en el país de las miserias i El zorro que perdió la memoria, que tracta sobre l’Alzheimer. També hi ha clàssics: un Moby Dick amb humor i la repesca dels animals lul·lians de Renard o el llibre de les bèsties, que va produir el Lliure i ara volen ajudar a fer gira. En aquesta edició hi ha diverses obres que es van presentar al mercat de projectes de la Mostra i que s’han fet realitat, com El col·leccionista de pors o La llavor del foc. Finalment, les propostes per a tots els públics engloben sobretot el teatre gratuït i de carrer: música, circ, màgia i contes multidisciplinaris. La resta d’obres valen només de 5 a 8 euros.