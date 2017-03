Netflix acabarà l'última pel·lícula d'Orson Welles, 'The other side of hope'

L'última pel·lícula d'Orson Welles, 'The other side of hope' ('L'altra cara de l'esperança') veurà a la fi la llum: Netflix n'ha adquirit els drets, l'acabarà i la restaurarà, segons informen diversos mitjans. La data d'estrena encara no s'ha fet pública.

En els últims anys 'L'altra cara de l'esperança' ha estat envoltada de batalles legals i problemes de drets. Orson Welles hi va treballar durant els últims cinc anys de la seva vida i, malgrat que no la va acabar, va deixar per escrit els detalls del muntatge. El projecte estarà supervisat per Frank Marshall, que ja va treballar en la producció original. El rodatge de 'The other side of hope' no va ser fàcil: Welles treballava simultàniament en cinc versions de la pel·lícula i va tenir problemes de finançament.

'L'altra cara de l'esperança' satiritza la indústria de Hollywood a través de la figura d'un cineasta –interpretat per John Houston– que lluita per tirar endavant la seva última obra mestra, titulada 'The other side of the wind' ('L'altra cara del vent'). Al repartiment també hi ha Peter Bogdanovich, Oja Kodar, Robert Random, Lilli Palmer, Edmond O’Brien, Cameron Mitchell, Mercedes McCambridge, Susan Strasberg, Norman Foster, Paul Stewart i Dennis Hopper.

Aquest no és el primer intent per finalitzar 'The other side of hope'. El cineasta Peter Bogdanovich va engegar sense una campanya de mecenatge que va tenir el suport de Clint Eastwood i JJ Abrams. va aconseguir més de 400.000 dòlars, però el projecte va naufragar per una suposada disputa per la propietat dels negatius.