La Nit dels Museus atreu més de 175.000 persones

176.364 persones van visitar aquest dissabte els 87 centres de Barcelona i l'àrea metropolitana que van obrir les portes en motiu de la la Nit dels Museus. La xifra, facilitada per l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub) és inferior a la de l'any passat, que va arribar als 192.000. Tot i aquest descens, la iniciativa es manté consolidada després de deu edicions. El número total inclou els 16.246 visitants que van tenir els centres de l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Cornellà, Esplugues de Llobregat, Sant Adrià, Santa Coloma de Gramenet i Sant Joan Despí.

Espais amb més visitants:

Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), 9.553

Recinte Modernista de Sant Pau, 8.625

Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), 7.326

CosmoCaixa, 7.068

Museu Europeu d’Art Modern (MEAM), 6.922

Museu Marítim de Barcelona, 6.856

CCCB, 6.177

Museu d’Arqueologia de Catalunya, 5.662

Born CCM, 5.556

A més, els onze espais del Muhba han rebut un total de 12.050 visitants.

Els equipaments que s’han unit a la iniciativa enguany han rebut 2.073 visitants l’Espai Bombers del Parc de la Prevenció de Barcelona; 118, l’Estudi Fotogràfic Centelles, i 400 la Torre de la Creu de Sant Joan Despí. Al nou itinerari 'El Baluard del Migdia', del Servei d'Arqueologia de Barcelona, hi han assistit 275 persones, i 'Barcelona i el correu. Una passejada virtual per la història postal i filatèlia', proposada per la Col·lecció filatèlia Ramon Marull, amb 334 visites esdevé el primer espai virtual a la Nit dels Museus de Barcelona.