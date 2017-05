La 'Presentació de Jesús al temple' de Sixena va ser repintada per fer-la passar per gòtica

260x366 'Presentació de Jesús al temple', del Mestre de Sixena / BALCLI'S 'Presentació de Jesús al temple', del Mestre de Sixena / BALCLI'S

La casa de subhastes Balcli's ha fet públic aquest dimecres un comunicat amb qual vol aclarir la polèmica a l'entorn de l'autenticitat de la taula del retaule major de Sixena 'Presentació de Jesús al temple' que havia de subhastar el dia 31. Els responsables de la casa van decidir retirar-la de la venda arran de la denúncia que va presentar l'Ajuntament de Sixena amb l'objectiu que la policia la confisqués i la traslladés a l'Aragó perquè els seus experts l'estudiessin. I aquest dimecres han fet pública un radiografia de l'obra on es pot observar que la pintura va ser repintada per fer-la passar per gòtica. La pintura es troba en bon estat de conservació i només caldria una neteja amb profunditat per eliminar els afegits.

540x306 La 'Presentació de Jesús al temple' de Sixena va ser repintada per fer-la passar com a gòtica La 'Presentació de Jesús al temple' de Sixena va ser repintada per fer-la passar com a gòtica

L'obra, datada entre els anys 1515 i 1519, seguirà en dipòsit a la casa a l'espera que altres especialistes enviats pel govern de l'Aragó la pugin examinar.

Segons els experts de Balcli's les monges del monestir de Sixena van vendre 'Presentació de Jesús al temple' entre els anys 1889 i 1921. El monestir no va ser reconegut com a monument nacional fins l'any 1923. Per tant, l'argument que la part aragonesa ha fet servir en el litigi amb Catalunya per reclamar les pintures de la sala capitular no seria vàlid en aquest cas.

Pel que fa la fesomia de la pintura, es creu que 'Presentació de Jesús al temple' va ser restaurada entre els anys 1921 i 1956 i que els tècnics que hi van intervenir, segons el comunicat, "van repintar el fons de l'arquitectura renaixentista i van reinventar una part de la composició", segons el comunicat de la casa. "L'obra original està íntegrament conservada, tot i que està coberta parcialment per una capa de repintades, que la van voler convertir en una peça més comercial per al gust de l'època", diu també l'escrit.

Malgrat tot, la casa també subratlla que l'obra apareix atribuïda al Mestre de Sixena en diferents publicacions científiques aparegudes des del l'any 1990 i que l'autenticitat només s'han posat en dubte en una ocasió, en una tesi doctoral de l'any 2015.