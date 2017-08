Els Proms acullen l’Orfeó Català

La sortida del sol en tot el seu esplendor, en un do major d’una refulgència encegadora, té un escalf encara més d’agrair en aquests temps atribolats que vivim. Aquesta és la conclusió d’una de les partitures més gargantuesques de la història de la música, els 'Gurrelieder' de Schönberg, l’obra amb què l’Orfeó Català va fer el seu exitós debut als Proms.

El concert, a més, servia de monumental pròleg a la titularitat de l’Orquestra Simfònica de Londres que a partir del mes vinent assumirà Sir Simon Rattle. El director anglès torna a casa després de 16 anys al capdavant de la Filharmònica de Berlín, i quin millor regal per al seu públic que una peça que domina com pocs. Amb una orquestra d’una brillantor demostrativa, capaç també de les deliqüescències més refinades, Rattle signa una lectura abrusadora, controlant amb fermesa els prop de 500 músics a l’escenari, incloent els cantaires de l’Orfeó i els dels cors de la Simfònica de Londres i la Simfònica de la Ciutat de Birmingham, així com un bon equip de solistes, com Simon O’Neill, Eva-Maria Westbroek, Karen Cargill o Thomas Quasthoff.

La presència de l’Orfeó Català en un festival tan imponent com la seva seu, el Royal Albert Hall, és la culminació ideal de la primera temporada de Simon Halsey com a director artístic dels cors del Palau de la Música Catalana. Des de fa més de 30 anys, Halsey és l’home de confiança de Rattle per a les produccions simfònico-corals, a banda de ser també el titular dels cors de Birmingham i Londres, i la compenetració que exhibeixen els dos músics en els assajos és un espectacle en si mateix. Halsey admetia el nerviosisme davant el repte de tenir els seus tres cors a l’escenari, repte saludat per les càlides ovacions dels més de 6.000 espectadors que omplien la sala. El silenci reverent amb què aquesta multitud va seguir el concert és digna d’admiració, i, per què no admetre-ho, enveja. L’eufòria posterior dels orfeonistes, cantant improvisadament en un reservat des de 'La sardana de les monges' fins a 'Els segadors', estava justificada.

Pablo Casals' O Vos Omnes by @Orfeo_Catala & @simonhalsey in tribute to Barcelona and those affected by last week's attacks. #bbcproms pic.twitter.com/jg2D2XkpFp — London Symphony Orch (@londonsymphony) August 19, 2017

Homenatge a les víctimes

La plana major del Palau va emmarcar aquesta actuació en l’estratègia d’internacionalització dels cors de la casa. L’actuació dels Proms ha estat possible també gracies a una aportació de la família Carulla, però Halsey no es va voler oblidar d’una altra figura necessària, el seu assistent, Pablo Larraz, responsable de bona part de la feina de preparació del cor.

En una trista coincidència, l’Orfeó Català actuava dijous a la catedral de Southwark, al costat de l’escenari fa uns mesos d’un atac terrorista, mentre es produïa l’atemptat a la Rambla. En el primer assaig conjunt de cors i orquestra, Rattle va dedicar un minut de silenci a les víctimes, i abans dels Proms, davant el Royal Albert Hall, el cor va interpretar com a homenatge 'O vos omnes' de Pau Casals i 'El cant de la senyera'. Als espectadors anglesos ja els vam traduir què volia dir “No tenim por”.