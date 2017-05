Rigor i innovació al setè Festival Orgue de Montserrat

“Hem de ser positius”, diu el pare Jordi-Agustí Piqué, director del Festival Internacional Orgue de Monserrat, que aquest any celebra la setena edició. “Que sigui un festival estable i amb èxit de públic és bo”, afegeix, alhora que avança que el programa de l’edició del 2018 ja està “gairebé tancat”. Un compromís rigorós amb la qualitat interpretativa i la innovació són els eixos d’una programació -quatre concerts gratuïts- que aquest any començarà el dissabte 24 de juny amb l’organista basca Loreto Aramendi, que forma part d’una generació amb “molta empenta”. Segons Piqué, Aramendi fa “una aproximació molt singular a l’orgue”, com demostra un programa amb obres de Bach i Liszt i Fauré, i també un estudi per a orgue de Ligetti, perquè la música contemporània sempre té lloc al festival. “La música contemporània té les seves dificultats. Quan fem un programa només de música contemporània la gent no respon, i els primers els monjos, però no hi volem renunciar”, diu Piqué.

El segon concert, el 15 de juliol, també tindrà com a protagonista un solista, el txec Michal Novenko, que combinarà Bach i Brahms amb els Cinc versos de mig registre, de Miquel López, un dels grans representants del Barroc català de l’escola montserratina. El 12 d’agost el festival convida el Cor Barcelona Ars Nova, recuperadors de les misses polifòniques, que han assumit el repte de cantar dues versions de cantates de Bach acompanyats de l’organista Miquel González, codirector del festival.

L’última cita, el 9 de setembre, serà un concert de piano i orgue dels germans Tom i Jonathan Scott. “Fan reduccions molt interessants d’obres de Mozart, Liszt i Debussy, i creen una sonoritat nova amb dos instruments que no estan pensats per fusionar-se. Són molt originals”, diu Piqué.