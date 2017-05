Els jardins de l'hospital de Santa Maria de Lleida es diran George Orwell

Els jardins de l'hospital de Santa Maria de Lleida ja porten el nom de l'escriptor i periodista britànic George Orwell. Un homenatge que arriba vuitanta anys després que Orwell es recuperés de les ferides de la Guerra Civil en aquest centre hospitalari de la capital del Segrià. Es tracta d'una iniciativa del Grup de Recuperació de la Memòria Històrica del Centre Excursionista de Lleida.

Orwell recull el seu pas per l'hospital de Santa Maria a les pàgines d'una de les seves obres més cèlebres, ' Homenatge a Catalunya', on relata precisament com li agradava passejar pels jardins que ara porten el seu nom. El 1937 l'escriptor britànic va passar una setmana a Lleida. Va ser després que, al maig, una bala el ferís al coll quan lluitava en defensa de la República com a voluntari estranger al front d'Aragó, en concret a la serra d'Alcubierre (Osca). Primer va ser atès a Barbastre i després el van traslladar a la capital del Segrià, on fins ara no hi havia cap espai que el recordés.



Les mancances de Lleida en memòria històrica

La historiadora de la Universitat de Lleida Conxita Mir ha fet un repàs a la seva figura en un acte que ha aplegat mig centenar de persones i ha assegurat que, un cop més, la societat civil ha passat per davant de les institucions en la recuperació de la memòria històrica.



"La ciutat de Lleida té una mancança en temes de memòria històrica; Orwell és un personatge molt reconegut internacionalment i ja que va estar a Lleida uns dies hospitalitzat creiem que era bo commemorar-ho", ha explicat el portaveu del Grup de Recuperació de la Memòria Històrica del Centre Excursionista de Lleida David Sancho.



A l'acte també s'ha anunciat que la Orwell Society inclourà l'hospital de Santa Maria al llistat d'espais que configuren la ruta del pas de l'escriptor per l'estat espanyol durant la Guerra Civil.



George Orwell va arribar a Barcelona el dia de Sant Esteve del 1936. Tenia 33 anys i no portava credencials. Va arribar en tren, va baixar a l'Estació de França, i va pujar a peu per la Rambla. La primera intenció d'Orwell era cobrir la guerra com a reporter, però ràpidament va agafar el fusell, un Mauser de finals del segle XIX, i es va unir al Partit Obrer d'Unificació Marxista (POUM). Estava impressionat per tot el que es vivia al carrer. " És la primera vegada que sóc en una ciutat en què la classe treballadora ha pres el control. Pràcticament tots els edificis ha estat ocupats pels treballadors, que han penjat banderes roges i roges i negres", escriu a Homenatge a Catalunya. Orwell va ser destinat al front d'Aragó com a milicià voluntari del POUM. Primer va passar pel quarter Lenin. La precarietat i la falta d'armes el frustraven. I el va sorprendre el porró. Va decidir no utilitzar-lo. "Tal com jo ho veia, era massa semblant a un orinal d'hospital, sobretot quan contenia vi blanc", escriu.