Sueca obre el Museu Fuster per divulgar l’obra de l’assagista

Després d’anys d’oblit, a poc a poc el País Valencià es va reconciliant amb els seus grans autors. Ara li ha tocat el torn a un dels valencians més il·lustres del segle XX, l’escriptor i assagista Joan Fuster, que des d’ahir té a Sueca un museu dedicat a la seva figura i la seva obra. A pocs mesos de commemorar-se el 25è aniversari de la seva mort, l’impuls de l’Ajuntament de Sueca i la Generalitat Valenciana ha permès obrir les portes d’un espai que no sols pretén mostrar com va viure i treballar Fuster, sinó que també vol ser el centre de referència per als investigadors de l’obra de l’assagista valencià.

Per a l’obertura del centre de documentació i l’aula de cultura contemporània previstes a l’Espai Joan Fuster de Sueca no hi ha data d’obertura encara. Així doncs, l’important arxiu documental que custodia l’Ajuntament de Sueca encara no es pot consultar i la visita es limita de moment al museu, ubicat a la casa on va viure, treballar i morir. Un recorregut que permet al visitant llegir una selecció d’originals de Fuster, una mostra de la molta correspondència que s’intercanviava amb intel·lectuals de l’època i fins i tot pamflets de moviments blaveros de dreta que insultaven i carregaven contra Fuster pels seus plantejaments sobre la unitat de la llengua o el País Valencià i els Països Catalans.

Un projecte que ha trigat a veure la llum

L’obertura del museu no ha estat exempta de complicacions. El repartiment del seu llegat fet en el testament, primer, i la manca de recursos per catalogar els fons, després, ha fet que el museu hagi sigut una realitat 25 anys després de la seva mort. Tot i que han sigut el govern de Ximo Puig i l’Ajuntament de Sueca governat per Compromís els que han precipitat l’obertura, el PP sempre també ha col·laborat a posar-lo en marxa, tot i que sense fer-ne publicitat.