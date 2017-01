El Suprem condemna el líder de Def con Dos a un any de presó per sis tuits ofensius

El Tribunal Suprem ha condemnat a un any de presó al líder del grup Def con Dos, César Strawberry, pels sis tuits i un retuit en què ironitzava sobre ETA, els Grapo, el segrest de José Antonio Ortega Lara, l'atemptat a Eduardo Madina i la mort de Carrero Blanco. Tot i que l'Audiència Nacional va absoldre el també escriptor i compositor, el Suprem ha decidit condemnar-lo a la pena mínima per un delicte d'enaltiment del terrorisme i humiliació de les víctimes -la Fiscalia demanava 20 mesos de presó-.

Es tracta d'una sèrie de tuits que va publicar entre el novembre del 2013 i el gener del 2014 i en què deia el següent:

"El feixisme sense complexos d'Aguirre em fa enyorar fins i tot els GRAPO"

"A Ortega Lara se l'hauria de segrestar ara"

"Street Fighter, edició post ETA: Ortega Lara versus Eduardo Madina"

"Franco, Serrano Suñer, Arias Navarro, Fraga, Blas Piñar... Si no els dones el mateix que a Carrero Blanco, la longevitat es posa sempre del seu costat"

"Quants haurien de seguir el vol de Carrero Blanco"

"Ja gairebé és l'aniversari del rei. Quina emoció!". Un usuari li responia: "Ha tindràs preparat el regal, no? Què li regalaràs?". I replicava: "Un tortell-bomba"

El Suprem considera que és evident que les afirmacions evocadores "d'una mal entesa nostàlgia per l'activitat terrorista dels GRAPO; el desig d'un nou segrest d'Ortega Lara, víctima de la privació de la llibertat més duradora de la història d'ETA; la justificació de l'assassinat de Carrero Blanco aplicat a d'altres personatges històrics, o la menció a un 'tortell-bomba' com un regal idoni per al dia de l'aniversari del llavors rei Joan Carles II, s'adiuen a la tipicitat descrita en l'article 578 del codi penal".

Amnistia denuncia la "deriva orweliana" d'Europa

Durant la seva defensa, César Strawberry va vincular els seus tuits ofensius a la seva activitat artística i va rebutjar qualsevol tipus de suport a la violència o al terrorisme. Es tracta d'un procés molt similar al del regidor de l'Ajuntament de Madrid Guillermo Zapata, que finalment ha estat absolt per l'Audiència Nacional de també una sèrie de tuits ofensius. En el cas de Zapata, el jutge Santiago Padraz va intentar arxivar fins a tres cops la causa però finalment es va acabar celebrant un judici oral.

Amnistia Internacional va alertar dimarts en una informe que processos judicials com el del líder de Def con Dos llimen els drets i llibertats dels ciutadans de l'Estat i s'emmarquen en una " deriva orweliana" d'Europa, en què les polítiques antiterroristes minen la llibertat d'expressió.

La néta de Carrero Blanco veu un "disbarat" demanar penes de presó

La condemna a Strawberry coincideix amb la publicació d'una carta a 'El País' de la néta de Carrero Blanco en què veu un "disparat" demanar penes de presó per mofar-se de l'assassinat a Twitter. La víctima d'ETA Irene Villa també va exculpar Zapata d'haver-se mofat d'ella en un dels seus tuits ofensius. Va assegurar que no s'havia sentit "ofesa" per la "broma".