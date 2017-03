Surten a la llum dos dietaris inèdits de Jacint Verdaguer

Dos dietaris inèdits fins ara posen una mica de llum a la relació entre Jacint Verdaguer i l’espiritisme a finals del segle XIX. Els dietaris, que són els primers del poeta que es publiquen sencers, daten d’entre el 1881 i el 1882, entre el 1891 i el 1892 i entre el 1899 i el 1900. Narcís Garolera, especialista en l’estudi de Verdaguer, ha transcrit i publicat els textos a la revista Ausa. “Són anys de visions i dimonis. Verdaguer va relacionar la marginalitat amb la intervenció del maligne i va creure que els exorcismes eren el remei per salvar la gent”, explica Garolera, que precisa que alguns fragments fan referència a les confessions de “persones pobres i senzilles” al poeta quan exercia de capellà a l’església de Santa Teresa de Barcelona.

El contingut de les dues llibretes evidencia, segons Garolera, que Verdaguer “era molt crèdul i no tenia malícia” i que “estava convençut que el mal actuava”. Els dietaris recullen fenòmens onírics i paranormals relacionats amb la imatgeria religiosa, com ara el cas d’un santcrist que va parlar a un parroquià. El llenguatge que utilitza l’escriptor és “col·loquial i directe, comparable al dels quaderns de visions i exorcismes redactats a la mateixa època”. A part de les anotacions sobre confessions i fets extraordinaris, els dietaris també consten d’un esborrany del pròleg del llibre pòstum Els pobres. Els sants (1908).

Complementaris al ‘Diari íntim’

Els dos dietaris, que actualment formen part d’una col·lecció d’un particular, provenen de l’estudi de Verdaguer del carrer Aragó. Després de la mort del poeta el 1902, els seus hereus es van vendre a un antiquari el contingut de l’estudi, que també incloïa llibretes de treball, documents, cartes i objectes personals de Verdaguer. Garolera descarta que els quaderns siguin part del Diari íntim de l’escriptor de L’Atlàntida i afirma que “són dos dietaris complementaris”.

El Diari íntim, que Verdaguer va donar als seus marmessors i del qual s’han transcrit fragments, va passar per diverses mans i ara per ara es dona per perdut. Tot i això, Garolera no rebutja que el quadern surti a la llum o bé que apareguin altres dietaris del poeta. “Era un escriptor molt exigent. Veia i creia coses, i ho anotava tot”, afirma.

La Casa Museu Verdaguer celebra 50 anys

El 1967 la Casa Museu Verdaguer de Folgueroles va obrir les portes gràcies a una subscripció popular. Aquest any celebra el 50è aniversari amb la remodelació de l’espai expositiu de la planta baixa, on s’ha millorat l’accessibilitat i s’ha actualitzat el disseny i les imatges de la mostra. També s’ha incorporat l’espai La Butaca de Llegir.

Amb motiu de l’efemèride s’ha creat el primer Premi Verdaguer de Recerca, dotat amb 6.000 euros i impulsat per la Fundació Jacint Verdaguer, l’Ajuntament de Vic i la UVic-UCC. El guanyador es donarà a conèixer el 20 de maig en el marc de la Festa Verdaguer 2017, que tindrà lloc entre el 18 de maig i el 18 de juny. Entre les activitats previstes hi ha l’exposició Verdaguer segrestat. L’apoderament del mite durant el franquisme, que s’inaugurarà el 18 de maig.