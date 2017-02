Trump creu que si a la gala dels Oscars no "s'haguessin preocupat tant de la política" no s'haurien equivocat

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit en una entrevista amb la web de notícies ultraconservadora Breibart News al despatx Oval que si els organitzadors del premi "no s'haguessin preocupat tant de la política" no s'haurien equivocat a l'hora d'entregar el premi a millor pel·lícula.

Un final de gala amb un guió digne d’Oscar

" Va ser una mica trist. He estat als Oscars. Hi va faltar alguna cosa especial, i després va acabar d'una manera molt trista", ha dit el republicà.

L'entrevista completa encara no ha sigut publicada, però Breibart News ha fet aquest avançament.

Durant la gala, tot i que va ser menys polititzada del que s'esperava, alguns presentadors del premis i guanyadors van fer al·lusió a Trump. Entre ells, l'actor mexicà Gael García Bernal que es van pronunciar contra el mur. "Com a mexicà, com a immigrant, com a treballador, estic en contra de qualsevol mur", va dir.