Wajdi Mouawad, un fenomen també literari

L’estrena de Boscos coincideix deliberadament amb la publicació de la tetralogia La sang de les promeses, que reuneix les quatre obres de Wajdi Mouawad sobre la recerca dels orígens: Litoral, Incendis, Boscos i Cels. Un segell petit com Periscopi és el que assumeix el risc de publicar en un volum quatre obres de teatre, un gènere comercialment difícil. “Corre la brama que el teatre, la gent el va a veure però no en compra el llibre”, admet l’editor Aniol Rafel. Però no fa una aposta a cegues. El primer llibre de Mouawad que van publicar, Ànima, va ser tot un fenomen per a l’editorial: n’han venut prop de 10.000 exemplars i va rebre el premi Llibreter 2014. “Va ser un abans i un després. És el llibre de Periscopi més venut i amb el qual més se’ns identifica. Quan veus algú al metro llegint un llibre nostre, té molts números de ser Ànima ”, diu.

Aniol Rafel va descobrir per casualitat el dramaturg libanofrancès. Després va anar a veure Incendis al Teatre Romea i en va sortir “trasbalsat, com gairebé tothom, amb la sensació que t’han remogut, t’han colpit, t’han canviat”. De seguida es va interessar per publicar la novel·la Ànima, que acabava de sortir al Canadà. “Tot i que l’abordatge formal és molt diferent i original, els temes de fons són semblants. Et toca la fibra emocionalment”, explica Rafel. La sang de les promeses és això multiplicat per quatre.