Wilco, Norah Jones i Ben Harper, estrelles internacionals del Festival de Cap Roig

El grup nord-americà Wilco serà l'encarregat d'inaugurar la dissetena edició del Festival de Cap Roig, que se celebrarà a Calella de Palafrugell del 7 de juliol al 22 d'agost. Com és habitual en el festival organitzat per Clipper's, dirigit per Juli Guiu i patrocinat per La Caixa, la programació 25 concerts i espectacles, combina estrelles internacionals i artistes i grups espanyols i catalans d'èxit.

Entre els primers, Norah Jones, Anastacia, The Pretenders i Ben Harper. Entre els espanyols, David Bisbal, Melendi, Dani Martín, Miguel Bosé i Hombres G. I entre els catalans, Estopa, Els Amics de les Arts, Sílvia Pérez Cruz, Blaumut, Sidonie i La Iaia.

"És l'edició amb la programació més eclèctica possible per captar el màxim de públics", ha explicat Guiu aquest divendres durant la presentació del festival a la seu de La Caixa, a Barcelona. En aquesta edició crei el número de concert respecte al 2016: 28 actuacions en 25 nits, quan l'any passat van ser 25 en 22 nits.

El pressupost del Festival de Cap Roig 2017 és de 3,2 milions, el mateix que l'any passat. Pel que fa a la previsió d'ingressos, Guiu espera que la taquilla hi aporti el 67% i la resta el patrocini (sobretot de la Fundació Bancària La Caixa) i les administracions públiques. El festival rep diners de la Diputació de Girona i de la Generalitat, l'aportació de la qual és dins la modalitat d'ajudes reintegrables. L'any passat l'aportació de la Generalitat al festival va ser de 29.000 euros.

La programació de Cap Roig 2017 és la següent:

Wilco (7 de juliol)

Anastacia (14 de juliol)

Passenger (15 de juliol)

The Pretenders (22 de juliol)

Paula Vallès + Balumut (28 de juliol)

Norah Jones (29 de juliol)

Estopa (30 de juliol)

Sílvia Pérez Cruz (31 de juliol)

Melendi (1 d'agost)

Els Amics de les Arts (2 d'agost)

India Martínez (3 d'agost)

Cap Roig Mini: 'Alicia en el País de las Maravillas' (4 d'agost)

Luis Fonsi (5 d'agost)

Dani Martín (6 d'agost)

Iván Ferreiro + Ramon Mirabet (7 d'agost)

Sweet California (8 d'agost)

Miguel Bosé (9 d'agost)

Sidonie + La Iaia (10 d'agost)

Umberto Tozzi (12 d'agost)

Hombres G (13 d'agost)

Ben Harper (14 d'agost)

Andrea Bocelli (16 d'agost)

Cap Roig Mini: 'La sirenita' (20 d'agost)

David Bisbal (21 d'agost)

Jason Derulo (22 d'agost)