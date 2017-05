10 propostes culturals per al cap de setmana

10 anys de Litterarum, la fira d’espectacles literaris

Móra d'Ebre (Ribera d'Ebre). Fins al 28 de maig

Ja està en marxa Litterarum, la Fira d’Espectacles Literaris, que enguany celebra la seva desena edició. El festival ha programat 33 espectacles inspirats en una vintena d’autors d’arreu dels Països Catalans, entre els quals hi ha Pere Quart, Feliu Formosa, Prudenci Bertrana i Carme Riera, així com els ebrencs Zoraida Burgos i Artur Bladé, entre d’altres. Destaquen els espectacles 'Cor de mar' , de la cantant algueresa Franca Masu, inspirat en poetes de l’Alguer catalanoparlant (divendres, 22.30 h), 'Les darreres paraules' , de l’escriptora Carme Riera, recitades i cantades per Marta Elka, Toni Pastor i Mingo Ràfols (dissabte, 20.30 h), i 'Distint', en què el cantautor Andreu Valor i el saxofonista Moisés Olcina faran reviure els versos del valencià Vicent Andrés Estellés (diumenge, 13h). En clau ebrenca, el dramaturg Valer Gisbert estrenarà una creació teatral a partir de la novel·la 'Les passions de la Menestrala', de l’escriptora de Xerta Francesca Aliern (dissabte, 22.30 h). A més, avui també obre les seves portes la segona edició de la Fira del Llibre Ebrenc, on més de trenta autors presentaran i signaran llibres als lectors.

Festivalot: música per gaudir en família

Girona. 27 i 28 de maig

Aquest cap de setmana Girona acull la tercera edició del Festivalot, un festival de música en família que organitzen Els Amics de les Arts. A més de diversos tallers, la programació inclou les actuacions de Mainasons, El Petit de Cal Eril, Dàmaris Gelabert, Gossos, Els Amics de les Arts, Beth i Quartet Mèlt, entre d’altres. Una de les novetats és que s’incorpora com a espai el Cinema Truffaut, on aquest diumenge s’oferiran diferents activitats gratuïtes i curts d’animació.

540x306 Arriba la 3a edició del Festivalot / FESTIVALOT Arriba la 3a edició del Festivalot / FESTIVALOT

Bowie ja és aquí

Museu del Disseny. Fins al 25 de setembre

L'esperada exposició sobre David Bowie ha obert al Museu del Disseny. Està cridada a ser un fenomen de masses: ja se n'han venut 15.000 entrades. L'exposició, que va ser comissariada per Victoria Broackes i Geoffrey Marsh, es va inaugurar al Victoria and Albert Museum de Londres el 2013 i que ja s’ha vist a Toronto, Berlín, Chicago, París, Melbourne, Groningen, Bolonya i Tòquio. David Bowie is és molt més que una sèrie de relats complementaris o una acurada selecció de material provinent de l’arxiu Bowie de Nova York. Sí, hi ha tot el que l’admirador podria esperar, però exposat d’una manera poc convencional que alhora permet aprofundir en una personalitat artística única. A partir de 300 objectes de tota mena, l’exposició intenta -i ho aconsegueix- mostrar els processos creatius de l’artista.

540x306 David Bowie és... una exposició impressionant David Bowie és... una exposició impressionant

L'últim concert de Raimon

Palau de la Música. Fins diumenge

Després de nou concerts, Raimon s'acomiada aquest cap de setmana amb els tres últims. El cantautor canta 50 cançons per dir adéu al seu públic, en uns recitals emotius i generosos. “Me’n vaig estimant l’ofici”, va dir al novembre. Un ofici que ell ha honrat durant tota una vida. “Pete Seeger deia que si la gent no cantava als seus concerts és que no ho havia fet prou bé”, recordava el mateix Raimon fa uns anys. I al Palau, el públic canta. Diumenge hi haurà, previsiblement, les autoritats del país.

540x306 Raimon en el primer dels dotze concerts de comiat al Palau de la Música. / CRISTINA CALDERER Raimon en el primer dels dotze concerts de comiat al Palau de la Música. / CRISTINA CALDERER

FemJazz! al Pla de l’Estany

Banyoles. Fins al 28 de maig

Durant quatre intensos dies, FemJazz! Festival d’Emergències Musicals porta a la ciutat de Banyoles els talents emergents amb més potencial de l’escena jazzística nacional. Destaca la proposta de Johannes Nästesjö Trio, grup d’improvisació lliure (avui, 20.30 h) i la mostra del nou projecte d’Arnau Obiols, 'Libèrrim' (avui, 23 h). Diumenge tindrà lloc el Pícnic Jazz al Parc de la Draga.

El TNC estrena ‘Lucis et Umbrae’

Barcelona. Fins al 4 de juny

L’il·lusionisme de Sergi Buka, la música de Jordi Sabatés i els textos de Victoria Szpunberg s’uneixen en un espectacle multidisciplinari al voltant de l’artefacte fascinant de la llanterna màgica. Dirigit per Xavi Martínez, ' Lucis et Umbrae' arriba al TNC per oferir-nos un espectacle intimista que desperta la curiositat per conèixer com era el cinema abans que existís. Una obra de llums, ombres i fantasia que ens transportarà a l’origen del món de la imatge.

540x306 L'obra 'Lucis et umbrae' / TNC L'obra 'Lucis et umbrae' / TNC

La ruta del patrimoni industrial del Ruhr

Terrassa. Fins al 23 de juliol

El paisatge i la identitat tant de Catalunya com de la regió alemanya del Ruhr han sigut alterats al llarg dels últims 150 anys arran de la Revolució Industrial. Però amb la crisi, als dos territoris s’ha originat una consciència cap al patrimoni industrial, que s’ha convertit en un recurs cultural important per al seu desenvolupament sostenible a Europa. La mostra itinerant ' Indústria. Territori. Identitat. La ruta del patrimoni industrial del Ruhr visita Catalunya' , que acull el mNACTEC, explica la ruta del patrimoni industrial del Ruhr, un sistema regional d’interpretació i de difusió cultural format per 1.000 vestigis industrials. Un itinerari turístic de 400 km connecta els punts destacats de la ruta, que inclou museus, monuments, indústries actives, iniciatives d’activistes locals i colònies obreres, entre d’altres.

La faceta de pintor de Prudenci Bertrana

Girona. Fins a l'1 d'octubre

Amb motiu de l’Any Bertrana, el Museu d’Art de Girona presenta l’exposició 'Prudenci Bertrana, pintor' amb l’objectiu de reivindicar i difondre la faceta menys coneguda d’ un dels escriptors més destacats del Modernisme. La mostra recull bona part de la seva obra pictòrica: d’una banda, hi ha les més de 40 obres procedents del fons d’art de la Diputació de Girona i, de l’altra, hi ha unes 50 pintures, retrats, dibuixos i esbossos provinents de col·leccions particulars. En total s’exposen 36 obres inèdites de l’artista. La mostra ofereix un itinerari per la seva trajectòria artística: des dels primers temptejos -tot buscant un estil propi-, l’obra d’encàrrec i les primeres exposicions, fins al seu retorn a la pintura després d’anys d’abandonament.

540x306 Un dels quadres de Prudenci Bertrana / MUSEU D'ART Un dels quadres de Prudenci Bertrana / MUSEU D'ART

Torna la Fira del Clown de Peralada

Vilanova de la Muga. 27 de maig

La Fira del Clown aplega pallassos, música, circ i teatre. Aquesta edició està dedicada als pallassos i pallasses gironins: ClinclonClown, Companyia Karlus, Cirquet Confetti, XaropClown, La Bleda, Claret Clown i Circ Nick. També tindrà lloc la 4a Cursa de Sabatots Memorial Joan Montanyès.

Un festival per a fotògrafs 'vintage'

Vilassar de Dalt. Fins diumenge

El festival internacional de fotografia analògica Revela-T de Vilassar de Dalt es tanca aquest cap de setmana. S'hi poden veure 50 exposicions de fotògrafs i galeristes de primera línia nacional i internacional. El tema en comú és 'Hidden'. Revela-T reivindica la fotografia sense presses i va dirigit als amants de la fotografia química o analògica, per als qui el tempo també forma part del procés i del resultat. Entre les exposicions destacades, hi ha les de Kazuma Obara, Munemasa Takahashi, Manabu Yamanaka, Juanan Requena, Estela de Castro, Albarrán & Cabrera, Tagomago Collectors, Eduardo Momeñe, Jordi Esteva, Pam/Plossu i Peter de Graaf.