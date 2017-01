El curt català 'Timecode' nominat a l'Oscar

Continua la ratxa triomfal de la millor collita de curtmetratges de la història del cinema català. 'Timecode' de Juanjo Giménez ha estat nominat aquest dimarts a l'Oscar al millor curtmetratge de ficció. És la primera vegada en la història que un curtmetratge català aconsegueix la nominació a l'Oscar i, en cas de guanyar, seria la primera vegada que un curt espanyol s'endú l'estatueta.

Protagonitzat per Lali Ayguadé i Nicolás Riccini, ballarins i coreògrafs sense experiència com a actors, 'Timecode' mostra la relació inesperada que sorgeix entre dos vigilants nocturns d'un pàrquing que es creuen només uns minuts cada dia, quan acaba la jornada de l'un i comença la de l'altre, i viceversa. Una relació que no s'expressa en paraules sinó a través d'una passió compartida que descobreixen per atzar. El curt de Giménez (Barcelona, 1963) ja va conquerir la Palma d'Or del Festival de Canes al maig i ja té al currículum una exitosa trajectòria de reconeixements.

Els guanyadors dels Oscars es coneixeran el 26 de febrer en la gala que se celebrarà al al Dolby Theatre de Hollywood.