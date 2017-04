La instal·lació interactiva i sense límits de Daito Manabe que arribarà al Sónar

'Phosphere' ('Esfera de llum') és el nou projecte de l'estudi japonès d'art Rhizomatiks, dirigit per Daito Manabe i Motoi Ishibashi, que s'estrenarà dins el SonarPLANTA del 15 al 17 de juny. Aquesta iniciativa va néixer el 2014 com a pla conjunt entre el Sónar i la Fundació Sorigué per promoure la investigació dels llenguatges creatius al voltant de la tecnologia i l'art 'new media'. La peça escollida en aquesta edició és una instal·lació monumental d'arquitectura híbrida robotitzada en la qual hi haurà miralls sincronitzats, màquines de fum, feixos de llum i fins a 24 projectors de vídeo que pretenen construir una experiència espacial inèdita.

"Per moltes fotos que facin els participants no es podran transmetre les sensacions, s'ha d'experimentar", diu Manabe. " Serà un ball amb drons en un espai tridimensional alliberat de límits" i construït per un sistema informàtic que combinarà dos espais diferents en un mateix pla: l'espai físic de la sala i un altre de generat digitalment amb l'ordinador. La peça pretén reproduir els processos de cristal·lització de determinats minerals, fent al·lusió al món geològic en el qual s'emmarca el projecte PLANTA. El moviment de l'obra també s'inspira en dades recollides dels camps magnètics que rodegen la Terra.

El codirector del Sónar, Enric Palau, explica que "el tret diferencial d'aquest any serà la interacció de la peça amb el seu públic", el qual deixarà de ser espectador i passarà a formar-ne part. "Serà l'espectacle més immersiu de tots els SonarPLANTA que hi ha hagut fins ara", afegeix el comissari de Sónar+D, José Luis de Vicente. Daito Manabe, que a part de presentar 'Phosphere' farà un concert i una xerrada al festival, té una gran voluntat d'innovar i crear, i en un futur vol implantar xips al cervell per explotar els recursos expressius i veure els límits de l'ésser humà. De moment, però, assegura que és una pràctica difícil en cervells sans, però que li agradaria experimentar-ho en primera persona: "Vull saber fins on es pot controlar l'ésser humà des de fora".

Rhizomatiks Research, instal·lat a Tòquio, és un laboratori centrat en l'àmbit del 'new media', l'art de les dades i altres projectes d'investigació i desenvolupament que encara no s'han vist a nivell internacional. Manabe ha guanyat premis com el Prix Ars Electronica, diversos Lleons del festival de Canes i tres vegades el Premi d'Excel·lència al Japan Media Arts Festival.