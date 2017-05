El govern espanyol vol implantar una hora diària de lectura a les escoles

Instaurar una hora diària de lectura a les escoles és una de les principals mesures del nou Pla de Foment de la Lectura 2017-2020 que ha presentat avui pel secretari d'Estat de Cultura, Ferran Benzo, sota el lema 'Llegir et dóna vides extra'. Tot i que el govern espanyol només té competència directa en ensenyament a Ceuta i Melilla, el ministeri vol treballar amb les comunitats per a consolidar el paper de la lectura com a element central en el currículum escolar. Això sí, seria una hora fora de l'horari lectiu.

El Pla de Foment de la Lectura està dotat amb 7,2 milions d'euros per aquest any i es considera un esdeveniment d'excepcional interès públic dins la llei de pressupostos, cosa que comportarà una desgravació fiscal del 90 % de les quantitats que s'inverteixin en els projectes que siguin inclosos en el pla.

El Pla de Foment de la Lectura (el tercer, després del 2001 i el 2005) inclou un total de 57 mesures. Com a novetat hi ha inclusió d'una campanya dedicada a la defensa de la propietat intel·lectual per garantir que els hàbits lectors es desenvolupen exclusivament per vies legals. Pel que fa a les llibreries, s'impulsarà el Segell de Qualitat per a Llibreries, posat en marxa pel Govern i l'Associació de les Cambres del Llibre d'Espanya, amb el qual ja han estat distingides fins al moment 48 llibreries.

El pla preveu el reforç del paper de les biblioteques en l'accés a la lectura i de les llibreries com a dinamitzadores culturals i prescriptores. El responsable de la Confederació espanyola del Gremi i Associacions de Llibreria, Juantxo Pons, ha considerat absolutament bàsic que les biblioteques públiques es tornin a dotar de fons, mentre que el secretari general de l'Associació de Cambres del Llibre, Antonio María Àvila, ha destacat la defensa de la propietat intel·lectual i els beneficis fiscals que contempla el pla.