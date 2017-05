Ruben Östlund guanya per sorpresa la Palma d'Or de Canes amb 'The square'

Sorpresa monumental al Festival de Canes. 'The Square', del suec Ruben Ostlund, que no figurava en cap de les travesses, s'ha endut finalment la Palma d'Or. El film, una comèdia enverinada que protagonitza el director d'un museu d'art modern, va dividir el públic en la seva projecció per la seva crítica efectista de la pedanteria i la impostació del món artístic. Östlund, un habitual del circuït de festivals europeu que l'any passar va estar a punt de ser nominat als Oscars per 'Força major', fa un salt de gegant guanyant la Palma d'Or en la seva primera participació a la secció oficial de Canes.

La favorita en les travesses '120 battements par minute', crònica de l'activisme polític de l'associació francesa Act Up, que va lluitar en favor de les víctimes de la SIDA en la França de Miterrand, ha guanyat el Gran premi del jurat. El director francès Robin Campillo –conegut fins ara per la seva peculiar aproximació al gènere zombi, 'Les revenants'–, ha triomfat amb una pel·lícula que reivindica la militància política d'un grup que va sensibilitzar la societat francesa denunciant l'absència d'una política de prevenció i la lentitud de les farmacèutiques per distribuir els tractaments.

Un dels altres favorits a la Palma, 'La seducción', s'ha hagut de conformar amb el premi a la millor direcció per a Sofia Coppola, absent de la gala. I el jurat presidit per Pedro Almodóvar ha inclós per sorpresa en el palmarès un premi especial amb ocasió de la 70a edició del festival per a l'omnipresent Nicole Kidman, que aquesta edició estava present en quatre títols del festival, entre els quals 'La seducción' i 'The killing of a sacred deer'.

En l'apartat interpretatiu, els premis se'ls han emportat dos actors ja consagrats: Joaquin Phoenix per la seva descarnada interpretació d'un exmilitar traumatitzat que rescata noies segrestades a 'You were never really here' i l'alemanya Diane Kruger pel drama 'Into the fade', en què interpreta una dona que clama venjança quan perd el marit i el fill en un atemptat perpetrat per neonazis.

El premi al millor guió ha tingut dos guanyadors: Yorgos Lanthimos per 'The killing of a sacred deer' i Lynne Ramsey per 'You were never really here', un ex-aquo estrany, sobretot pel que fa al film de Ramsay, que no té en el guió la seva gran virtut, sinó en la direcció i la ja premiada interpretació de Phoenix. La russa 'Loveless', d'Andrei Zvyagintsev, s'ha fet amb el premi del jurat i 'A Gentle Night' de Qiu Yang la Palma d'Or al millor curt.

Netflix, com s'havia especulat arran de les declaracions d'Almodóvar al començament del festival, s'ha marxat de buit de Canes. O més ben dit, amb un premi de consolació: la Palm Dog, el premi informal que s'atorga al millor gos de la programació, que es va endur el Bruno de 'The Meyerowitz stories'.

L'única representant catalana, Laura Ferrés, que presentava el curt 'Los desheredados' a la secció paral·lela Setmana de la Crítica, va guanyar dijous el premi Descoberta al millor curt. I en la mostra paral·lela de cinema infantil Ecrans Juniors, 'Estiu 1993' s'ha endut el premi a millor pel·lícula que li garanteix distribució comercial a França.