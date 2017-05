Una obra mestra de Basquiat fa el rècord de l'art nord-americà a Sotheby's

El mercat de l'art assoleix ritmes frenètics quan hi ha grans obres en joc: una pintura sense títol de Jean Michel Basquiat datada l'any 1982 va ser adjudicada dijous al vespre per 99 milions d'euros al Sotheby's de Nova York, gairebé el doble del preu que va assolir una altra pintura seva i també sense títol fa un any a Christie's. A més de fer el rècord de l'artista, es va convertir en l'obra d'un artista nord-americà més cara adjudicada mai a la prestigiosa casa de subhastes.

Les licitacions per 'Sense títol' es van perllongar més de l'habitual i van durar 10 minuts. El col·leccionista que se la va emportar és l'empresari japonès Yusaku Maezawa, fundador del gegant del comerç 'online' Start Today. Després d'adquirir la pintura, Maezawa va piular una foto d'ell amb el quadre i la frase "soc un home afortunat".

El nou propietari de 'Sense títol' també va explicar que l'obra serà una de les peces centrals del museu que vol obrir la seva ciutat natal, Chiba, i que abans la vol prestar a museus i exposicions d'arreu del món perquè Basquiat inspiri les noves generacions.

La protagonista de 'Sense títol', que està considerada una de les grans obres de Basquiat, és una calavera negra gegantina. L'obra no sortia a la venda des de l'any 1984 –Sotheby's havia calculat que la vendria per poc més de la meitat del preu final– i no s'havia exposat des d'aleshores.