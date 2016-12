Mor l'actriu Debbie Reynolds, mare de Carrie Fisher, un dia després que la seva filla

L'actriu Debbie Reynolds ha mort aquest dimecres a Los Angeles (EUA) als 84 anys després de patir un vessament cerebral, segons ha avançat el mitjà especialitzat en notícies de famosos TMZ.

La mort de Reynolds es produeix just un dia després de la de la seva filla, Carrie Fisher, la princesa Leia de 'La guerra de les galàxies'. "Volia estar amb la Carrie", ha assenyalat a 'Variety' el seu fill, Todd Fisher.

Adéu a la princesa que va plantar cara al costat fosc

L'actriu va haver de ser hospitalitzada ahir d'emergència cap a les 13.00 h, hora local, quan es trobava a casa del seu fill Todd a Beverly Hills (Los Angeles) organitzant els preparatius del funeral de la seva filla Carrie, que va morir dimarts als 60 anys a causa d'un atac de cor que va patir en un avió la setmana passada.

Nascuda l'1 d'abril del 1932 a El Paso (Texas, Estats Units), Reynolds va destacar com a intèrpret als anys 50 i 60, sobretot en pel·lícules musicals com l'emblemàtica ' Cantant sota la pluja' (1952), que va protagonitzar juntament amb Gene Kelly i Donald O'Connor.

El seu nom apareix en els crèdits d'altres cintes com 'I love Melvin' (1953), 'The tender Trap' (1955), 'How the West was won' (1962) i 'The unsinkable Molly Brown' (1964), per la qual va ser nominada a l'Oscar a la millor actriu.

Posteriorment, la seva carrera passaria per Broadway, amb treballs en obres com 'Irene', encara que continuaria tenint presència a Hollywood, on va deixar la seva empremta a 'Mother' (1996), 'In&Out' (1997) o 'Behind the Candelabra' (2013 ), el seu últim treball.