La música antiga s’escampa encara més pel Pirineu

L'ambició artística i territorial guia la programació de la setena edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP), que se tindrà lloc de l’1 de juliol al 27 d’agost. 34 municipis (sis més que el 2016) de deu comarques pirinenques i d’Andorra acolliran 49 concerts, 17 dels quals estan protagonitzats per músics del País Valencià. “La presència valenciana és la novetat més important”, explica el director del FeMAP, Josep Maria Dutrèn. No és el primer cop que el festival té un país convidat, perquè ja ho van ser el País Basc el 2012 i Polònia el 2013, però Dutrèn està especialment satisfet per l’acord amb el govern valencià, que permet programar “un estol de músics de nivell extraordinari”. “Ho havíem intentat amb governs anteriors i no havia sigut possible”, recorda. “Hi ha molt més que una llengua comuna entre nosaltres. Vam acceptar l’oferiment del festival a ulls clucs”, diu Abel Guarinós, director general de CulturArts, l’entitat cultural de la Generalitat Valenciana.

La representació del País Valencià l’encapçala el Cor de la Generalitat dirigit per Francesc Perales, que interpretarà a Bagà i València d’Àneu un programa titulat Des de Sogorb fins a Oriola, amb obres dels segles XVI i XVII. “És el cor estable del Palau de les Arts, i no es prodiga gaire fora de València”, explica Guarinós. Un altre nom destacat és la Capella de Ministrers, una de les grans formacions de música antiga, que torna al FeMAP per presentar un projecte nou, El Grial, a Bossòst, Puigcerdà i Sant Joan de les Abadesses. Precisament, el director dels Ministrers, Carles Magraner, dirigirà els dos concerts de l’Acadèmia FeMAP. A més, la soprano Èlia Casanova i Alfred Fernández faran dos recitals renaixentistes a Riner i Llívia sota el títol ¿Quién te traxo, cavallero?, i Mara Aranda desplegarà el seu coneixement de les músiques sefardites a Urús, Salàs de Pallars i Llanars.

Buscar una qualitat altíssima

El festival començarà l’1 de juliol a la Seu d’Urgell amb el concert Cants i danses del Llibre Vermell de Montserrat, a càrrec del Cor Francesc Valls, de la catedral de Barcelona, l’ ensemble Magister Petrus i l’Esbart Dansaire de Rubí. “Fem un festival amb ambició des del punt de vista territorial i de qualitat, però no podem ni volem jugar a l’ star system, a figures de 80.000 euros, però tenim una altíssima qualitat i noms que donen cos a un festival”, explica Dutrèn. Entre aquests noms hi ha el Choeur de Chambre de Namur, el cor belga que, sota la direcció de Peter Phillips, cantarà motets polifònics de Heinrich Isaac i Josquin Desprez a Ripoll i la Seu d’Urgell. També passaran pel FeMAP la formació nord-americana The Rose Ensemble, i el tenor anglès John Potter amb el llaütista argentí Ariel Abramovich.

Dues grans veus catalanes, Anna Alàs i Núria Rial, seran presents en dos projectes: Alàs amb l’Ensemble Daimonion en dos concerts a la Torre de Cabdella i Encamp dedicats a Monteverdi, i Rial amb l’Accademia del Piacere en un programa amb obres de Sebastián Durón, Scarlatti i Bononcini a la Seu d’Urgell i Alp. El FeMAP té un pressupost de 450.000 euros, un terç del qual l’aporta la Generalitat, que ha firmat un conveni de col·laboració de tres anys amb el festival.