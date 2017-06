El musical de Broadway 'Fun Home' es podrà veure a Barcelona

La companyia teatral que va portar 'Rent' a Barcelona tornarà a escena amb la primera producció europea de 'Fun home', un dels últims èxits independents de Broadway. L'espectacle, que va ser el primer musical amb una protagonista lesbiana, es basava en la novel·la gràfica homònima i autobiogràfica d' Alison Bechdel i va guanyar 5 premis Tony fa 2 anys.

L'equip de 'No day but today' convocarà un càsting infantil els dies 12 i 13 de juliol a Barcelona per cercar els tres nens protagonistes de la història. Daniel Anglès, director de l'escola Aules, dirigirà el musical que explica la descoberta de la seva homosexualitat per part d'una noia. L'Alison (autora i protagonista) amb 40 anys mira enrere i recorda la seva infantesa i la relació que tenia aleshores amb els seus pares. L'obra també reflexa sobre la història dels Estats Units a la dècada de 1970, amb al·lusions a l'escàndol Watergate o als disturbis d'Stonewall.

Com 'Rent', 'Fun home' es podrà veure al Casino de l'Aliança del Poblenou. 'Rent', de Jonathan Larson, es presentarà en versió concert a l'Amfiteatre Grec de Barcelona el 24 d'agost dins el marc del festival Mas Grec.