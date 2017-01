La policia recupera 3.561 obres d'art robades

Pandora és el nom amb què la policia ha batejat l'operació contra l'espoli d'obres d'art que ha acabat amb 75 detinguts i 3.561 peces recuperades. L'operació, en què s'han investigat 48.587 persones i inspeccionat 29.340 vehicles i 50 vaixells, ha tingut la col·laboració de les policies de 18 països europeus i de l'Europol, la Interpol, la Unesco i l'Organització Mundial d'Aduanes.

A l'estat espanyol, la investigació més important es va fer a Múrcia, on es van recuperar 500 objectes arqueològics, una vintena dels quals s'havien robat el 2014 del Museu Arqueològic de Múrcia (MAM). Bona part de la recerca es va fer a través de les xarxes, on es van investigar anuncis força sospitosos que van permetre recuperar més de 400 monedes. La policia grega també ha recuperat un important patrimoni arqueològic, com una làpida de marbre otomà i una imatge del segle XVIII de sant Jordi. La policia també ha centrat les investigacions en el tràfic il·lícit de béns provinents dels països immersos en conflictes bèl·lics.