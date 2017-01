El privilegi de tornar a mirar la portalada de Ripoll

Les persones que visitin avui la portalada del monestir de Santa Maria de Ripoll són unes privilegiades: seran de les primeres que veuran aquesta joia del romànic català i europeu restaurada. Ahir es van retirar les bastides de set metres d’altura que la mantenien oculta, després de quatre mesos i mig de feina, durant els quals cinc restauradors han retirat la pols i pràcticament tota la resina d’una restauració de l’any 1964 que cobria la pedra i que s’havia esgrogueït al llarg de les dècades.

Després de la restauració, la pedra de la portalada pot tornar a respirar i el conjunt ha guanyat en estabilitat. Però el més agraït a simple vista és poder observar els diferents tons de la pedra i la marca de la talla a les més de 300 petites escultures que s’hi poden veure. A més, durant la neteja s’han descobert restes de la policromia original. A la figura més emblemàtica del monument, el pantocràtor, els tècnics li han pogut treure una màscara de pintura negra del segle XVII i han tornat a sortir a la llum parts dels daurats de la barba i els cabells i els colors medievals del rostre. També s’ha consolidat la pedra en zones en què estava descohesionada. Així i tot, la portalada seguirà estant tan controlada com fins ara, ja que està protegida per un porxo climatitzat i les dades de temperatura i humitat s’envien al Centre de Restauració de Béns Mobles (CRBMC), que ha impulsat i dirigit la intervenció. L’empresa que se n’ha fet càrrec és Arcovaleno Restauro, sota la direcció del restaurador Rudi Ranesi. Tot plegat ha de servir per impulsar més la candidatura a ser reconeguda com a Patrimoni Mundial per la Unesco.

La restauració de la portalada va ser una operació delicada en què es van combinar tècniques diferents com el làser i diversos productes químics. Com diu Àngels Solé, directora del CRBMC, fer-les servir representava “un repte”, perquè la portalada és “una icona del patrimoni artístic català”. Els treballs han costat 125.000 euros, finançats per la Generalitat, la Diputació de Girona i el Patronat del Monestir de Ripoll -on hi ha representats l’Ajuntament de Ripoll i el Bisbat de Vic-, i són el resultat de cinc anys d’estudis interdisciplinaris, en els quals van participar químics, geòlegs i restauradors, i d’un simposi internacional.