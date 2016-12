'La propera pell' encapçala les nominacions als premis Gaudí

Aquest matí els actors Francesc Orella i Miranda Gas han anunciat les nominacions als novens Premis Gaudí, i, com és habitual, les produccions catalanes 'indie' de pressupost ajustat competeixen en nombre de candidatures amb grans produccions internacionals que tenen participació de talent català. Si les situem en el rànquing de nominats, l'encapçala el drama familiar 'La propera pell', la primera incursió d'Isaki Lacuesta i Isa Campos en el terreny del 'thriller' i la intriga, amb 14 nominacions. Tot seguit, amb 11 candidatures, vindria la superproducció fantàstica de J.A. Bayona 'Un monstre em ve a veure' – principal candidata als Goya– i la història de superació '100 metros', de Marcel Barrena, amb Dani Rovira de protagonista. L'adaptació de l'obra de teatre 'El rei borni', de Marc Crehuet, té 8 nominacions, i la pel·lícula més 'comercial' d'Albert Serra, la premiada i molt celebrada a França 'La mort de Lluís XIV' sobre l'agonia del rei francès, en té 7.

540x306 La mort de Lluís XIV La mort de Lluís XIV

De tota manera, per acotar les opcions de quin film serà protagonista de la nit dels Gaudí, que se celebrarà el 29 de gener i la presentarà Bruno Oro, cal mirar la categoria de millor director, on figuren els noms d'Albert Serra, Isaki Lacuesta i Isa Campo, J.A. Bayona i Marc Crehuet. Previsiblement, els seus films tallaran el bacallà. Ara bé, només Crehuet i el tàndem Lacuesta-Campo són també candidats a millor guió, i alhora nominats a millor pel·lícula, és a dir, al triplet de premis més importants. A més, també són candidats a vuit premis actorals: pels quatre protagonistes d''El rei borni' (Ruth Llopis, Betsy Túrnes, Alain Hernández i Miki Esparbé) i pels dos protagonistes de 'La propera pell' (Emma Suárez i Àlex Monner) i els seus secundaris (Sergi López i Greta Fernández)



En la candidatura de millor pel·lícula aquests dos films competiran amb 'Les amigues de l'Àgata', la sorpresa 'indie' dirigida per quatre alumnes de la Pompeu Fabra (Laia Alabart, Alba Cros, Laura Rius i Marta Verheyen) i 'Tots els camins de Déu', dirigida per Gemma Ferraté. Cal destacar que en aquesta categoria, la majoria de films (podríem dir el 62,5%, és a dir, dues pel·lícules i mitja) són dirigits per dones.

En canvi, els films d'Albert Serra, J.A. Bayona i també el de Marcel Barrena són candidats al premi de pel·lícula en llengua no catalana, categoria on també consta 'Callback', de Carles Torras. Aquests dos últims també són candidats a millor guió. 'Un monstre em ve a veure' és la gran candidata a les categories tècniques, i en algunes, rivalitzant amb '100 metros', que destaca per les cinc nominacions a actors secundaris, però no al principal, Dani Rovira.

540x306 Toby Kebbell és un dels protagonistes del nou film de Juan Antonio Bayona, Un monstre em ve a veure / WARNER Toby Kebbell és un dels protagonistes del nou film de Juan Antonio Bayona, Un monstre em ve a veure / WARNER

El duel definitiu

La singularitat de la proposta de Crehuet, molt centrada en l'actor i el text, li dóna una gran representació en nombre de premis, però tot apunta que el film de Lacuesta té les màximes opcions per ser candidat dins el context dels Gaudí. Si hi ha un duel sobre la taula és entre 'La propera pell' i 'Un monstre em ve a veure'. Representen dues concepcions del cinema molt diferents, tot i que són directors de la mateixa generació (nascuts el 1975) i han tingut carreres paral·leles. Lacuesta representa l'aposta pel cinema d'autor europeu, amb un creixement com a cineasta molt gradual a base de premis, festivals i suport de la crítica, començant per films molt petits a la frontera entre la ficció i el documental fins a propostes cada vegada més ambicioses. En aquesta visió més artística –i potser encara més radical– també és on encaixaria la carrera d' Albert Serra, que té opcions a premi –de fet, va ser el vencedor de la primera edició dels Gaudí per 'El cant dels ocells'–, si bé Lacuesta dobla les seves opcions. En canvi, Bayona és l'alumne més avantatjat de l'Escac, forjat en la direcció de videoclips i amb una concepció del cinema més propera a la indústria, ha creat films de gran imaginació que la taquilla ha beneït des del seu debut –també els Gaudí, que el van premiar com a director de 'Lo imposible'–, cosa que l'ha disparat directament cap a Hollywood. En aquest equip s'hi podria agermanar també el debut en el llargmetratge de ficció de Marcel Barrena, amb '100 metros', un director amb una clara vocació comercial.

540x306 ‘100 metros’, la cursa contra l’esclerosi de Dani Rovira / FILMAX ‘100 metros’, la cursa contra l’esclerosi de Dani Rovira / FILMAX

D'entre les 32 produccions que són candidates a una de les 22 categories, els qui tenen el premi Gaudí assegurat són, d'una banda, el Premi Gaudí d'Honor, per a Josep Maria Pou, i el Gaudí d'animació, ja que només hi ha una candidata, 'Ozzy'. També cal destacar les tres nominacions per al musical sobre desnonaments 'Cerca de tu casa', que li ha valgut la primera nominació a Sílvia Pérez Cruz com a protagonista femenina, tot i que el premi que té cantat és el de millor música original per la banda sonora del film. Com a curiositat, cal destacar que Eduard Fernández obté la sisena nominació als Gaudí en nou edicions (per 'El hombre de las mil caras'), i que enguany debuta com a nominada la seva filla Greta. També serà la quarta nominació de Sergi López i la cinquena de Clara Segura.

"És un any de bona collita, a casa i escampada pel món", ha dit la presidenta de l'Acadèmia del Cinema català, Isona Passola, que ha afirmat que "l'any que ve encara serà millor, perquè la taxa audiovisual ja funciona". "Voteu per la qualitat de les pel·lícules, no pels amics. Ja ho sabem, que hi ha lobis, però fem que el cinema que guanya als Gaudí sigui el millor. És un consell". "Aneu al cinema, hi ha molt bona programació", ha recomanat Passola, "i sobretot, veieu les nominades".

TOTES LES NOMINACIONS

1. Millor pel·lícula



'El rei borni', de Marc Crehuet

'La propera pell', d'Isaki Lacuesta i Isa Campo

'Les amigues de l’Àgata', de Laia Alabart, Alba Cros, Laura Rius i Marta Verheyen

'Tots els camins de Déu', de Gemma Ferraté

2. Millor pel·lícula en llengua no catalana

'100 metros', de Marcel Barrena

'A monster calls' ('Un monstre em ve a veure'), de Juan Antonio Bayona

'Callback', de Carles Torras

'La mort de Louis XIV' ('La mort de Lluís XIV'), d'Albert Serra

3. Millor direcció



Albert Serra, per 'La mort de Louis XIV' ('La mort de Lluís XIV')

Isaki Lacuesta i Isa Campo, per 'La propera pell'

Juan Antonio Bayona, per 'A monster calls' ('Un monstre em ve a veure')

Marc Crehuet, per 'El rei borni'

4. Millor guió

Carles Torras i Martín Bacigalupo, per 'Callback'

Isa Campo, Isaki Lacuesta i Fran Araújo, per 'La propera pell'

Marc Crehuet, per 'El rei borni'

Marcel Barrena, per '100 metros'

5. Millor protagonista femenina

Betsy Túrnez, per 'El rei borni'

Emma Suárez, per 'La propera pell'

Ruth Llopis, per 'El rei borni'

Sílvia Pérez Cruz, per 'Cerca de tu casa'

6. Millor protagonista masculí

Alain Hernández, per 'El rei borni

Àlex Monner, per 'La propera pell'

Eduard Fernández, per 'El hombre de las mil caras'

Miki Esparbé, per 'El rei borni

7. Millor direcció de producció

Toni Carrizosa, per 'Toro'

Sandra Hermida, per 'A monster calls' ('Un monstre em ve a veure')

Teresa Gefaell i Alberto Álvarez, per '100 metros'

Xavi Resina, per 'La propera pell'

8. Millor pel·lícula documental

'Alcaldessa', dirigida per Pau Faus

'Bigas x Bigas', dirigida per Bigas Luna

'Priorat', dirigida per David Fernández

'Sexe, maraques i chihuahues', escrita i dirigida per Diego Mas Trelles

9. Millor curtmetratge

'En la azotea', dirigit per Damià Serra Cauchetiez

'Graffiti', dirigit per Lluís Quílez Sala

'Tiger', escrit i dirigit per Aina Clotet

'Timecode', dirigit per Juanjo Giménez

10. Millor pel·lícula per a televisió

'Ebre, del bressol a la batalla', dirigida per Roman Parrado

'Fassman, l’increïble Home Radar', dirigida per Joaquim Oristrell

'La Xirgu', dirigida per Sílvia Quer

'Laia', dirigida per Lluís Danés

11. Millor pel·lícula d’animació

'Ozzy', dirigida per Alberto Rodríguez i Nacho La Casa

12. Millor direcció artística

Eugenio Caballero, per 'A monster calls' (Un monstre em ve a veure)

Roger Bellés, per 'La propera pell'

Sebastian Vogler, per 'La mort de Louis XIV' (La mort de Lluís XIV)

Sylvia Steinbrecht, per 'El rei borni'

13. Millor actriu secundària

Adriana Ozores, per 'Cerca de tu casa'

Alexandra Jiménez, per '100 metros'

Clara Segura, per '100 metros'

Greta Fernández, per 'La propera pell'

14. Millor actor secundari

Bruno Bergonzini, per '100 metros'

David Verdaguer, per '100 metros'

Karra Elejalde, per '100 metros'

Sergi López, per 'La propera pell'

15. Millor muntatge

Albert Serra, Artur Tort i Ariadna Ribas, per 'La mort de Louis XIV' ('La mort de Lluís XIV')

Domi Parra, per 'La propera pell'

Jaume Martí, per 'Contratiempo'

Jaume Martí i Bernat Vilaplana, per 'A monster calls' ('Un monstre em ve a veure')

16. Millor música original

Arnau Bataller, per 'The Chosen' ('El elegido')

Fernando Velázquez, per 'A monster calls' ('Un monstre em ve a veure')

Gerard Gil, per 'La propera pell'

Sílvia Pérez Cruz, per 'Cerca de tu casa'

17. Millor fotografia

Arnau Valls Colomer, per 'Tarde para la ira'

Diego Dussuel, per 'La propera pell'

Jonathan Ricquebourg, per 'La mort de Louis XIV' ('La mort de Lluís XIV')

Oscar Faura, per 'A monster calls' ('Un monstre em ve a veure')

18. Millor vestuari

Ariadna Papió, per 'Gernika'

Mercè Paloma, per 'The Chosen' ('El elegido')

Nina Avramovic, per 'La mort de Louis XIV' ('La mort de Lluís XIV')

Steven Noble, per 'A monster calls' ('Un monstre em ve a veure')

19. Millor so

Albert Manera i Xavier Mas, per 'Cerca de tu casa'

Alejandro Castillo, Amanda Villavieja i Denis Séchaud, per 'La propera pell'

Marc Orts, Carlos Alberto Lopes i Branko Neskov, per '100 metros'

Oriol Tarragó, Peter Glossop i Marc Orts, per 'A monster calls' ('Un monstre em ve a veure')

20. Millors efectes visuals

Àlex Villagrasa, per '100 metros'

Félix Bergés, Pau Costa, David Martí i Montse Ribé, per 'A monster calls' ('Un monstre em ve a

veure')

Lluís Castells, per 'The Chosen' ('El elegido')

Rafa Galdó, per 'Toro'

21. Millor maquillatge i perruqueria

Marese Langan, per 'A monster calls' ('Un monstre em ve a veure')

Marion Vissac i Antoine Mancini, per 'La mort de Louis XIV' ('La mort de Lluís XIV')

Miriam Blank i Laura Pellicciotta, per 'La propera pell'

Patricia Reyes i Alba Guillén, per '100 metros'

22. Millor pel·lícula europea

'Elle', dirigida per Paul Verhoeven

'Mustang', escrita i dirigida per Deniz Gamze Ergüven

'Saul fia' ('El fill de Saül'), dirigida per László Nemes

'The lobster' ('Llagosta'), dirigida per Yorgos Lanthimos